Loquillo es así de rotundo con los que dicen que en la transición había más libertades que hoy en día

El cantante José María Sanz, conocido popularmente como Loquillo, habló abiertamente de la opinión que tiene sobre si en la transición española había más libertades que las que hay hoy en día durante una entrevista en el Hora 25 de la Cadena Ser.

Este debate ha generado en los últimos meses multitud de comentarios, especialmente tras la aparición de Miguel Bosé en El Hormiguero, donde dejó claro que se había retrocedido en la actualidad, especialmente en los últimos años con la pandemia.

"Yo vengo del punk, que coincidió aquí con la transición y los artistas los tenían muy bien puestos entonces. La generación anterior a la mía se enfrentaron a una situación muy difícil, los cantautores también hacían su trabajo y luchaban por sus derechos, hablaban de la realidad y tomaban partido si hacía falta, es decir, se comprometían", ha comenzado exponiendo el artista.

Loquillo, que ha reconocido que él creció con esa dinámica, ha asegurado que los creadores deben seguir diciendo y pensando lo que creen conveniente sin autocensurarse, por mucho que pueda pesar.

Entonces, ha añadido que muchos compañeros de profesión han hecho de la autocensura su modelo de vida y ha sentenciado que él, con 62 años, no se va a callar: "Sé de dónde viene este país, por mucho que se nos diga ahora que en la transición había más libertades. Yo digo ¿qué? ¿Quién dice eso? Que me lo presenten, que le voy a recordar una serie de datos, del 73 al 78 ó 79 por ejemplo, a ver si éramos libres entonces".

Además, Loquillo ha aprovechado para hacer una comparación sobre estas frases que oye: "Dicen que el mayor invento del diablo es hacernos creer que no existe y también el mayor invento de la dictadura puede ser hacernos creer que no existe".

En otro momento, el cantante ha rechazado hablar de los políticos porque ellos no hablan de cultura. "No hablo de ellos porque ellos no hablan de mí. Hablar de cultura en la política no da votos. Me gustaría ver los planes de cultura de los partidos políticos y nadie habla de ellos, así que no voy a hablar yo de ellos", ha sentenciado.