Love of Lesbian anuncia un parón indefinido: "Hay momentos en los que el viaje exige una parada en boxes"

Love of Lesbian ha anunciado un parón indefinido que comenzará tras los conciertos anunciados para esta gira de 2026. El grupo barcelonés ha hecho pública la decisión este viernes a través de un vídeo compartido en sus redes sociales con el mensaje: "Nos vemos en el último verso".

"Tenemos algo que contaros", comienza diciendo la locución de Santi Balmes. "Hay momentos en los que el viaje exige una parada en boxes para mirar las estrellas desde el arcén", continúa diciendo. "Tras 25 años de actividad ininterrumpida, de furgonetas que se convirtieron en naves espaciales y de escenarios que han sido nuestro hogar más fiel, hemos decidido bajar el telón por un tiempo", continúa el líder del grupo.

"Queremos que el silencio que vendrá sea tan honesto como el ruido que hemos compartido", apunta el artista, que ha dejado claro que este parón será tras los conciertos que tienen anunciado para este próximo año, en una suerte de "gira de despedida" temporal ya que reiteran que "no es un adiós". "Antes de que las luces se apaguen nos queda una última travesía por delante; un brindis transversal por todo lo que fuimos, somos y seremos", ha añadido.

A pesar de esto, el grupo no aclara cuándo volverán a los escenarios, pero enfatizan en que no se trata de una separación. "Nos retiramos de los focos sin saber muy bien cuándo volverá a sonar el primer acorde, pero con la certeza de que este viaje de un cuarto de siglo ha valido cada segundo de insomnio", han continuado con las referencias a ese imaginario colectivo que han transmitido desde esas Maniobras de escapismo (primer disco de su etapa en castellano en 2005) a ese reciente Ejército de salvación, publicado en 2024.

El canto a la amistad y la unión del Ejército de salvación

Presentando este último trabajo, precisamente tendrán lugar sus últimos conciertos con los que, tal y como cuenta en su vídeo, empezarán "cruzando el charco en marzo" con fechas México, incluyendo auditorios y festivales. "Queremos que sean el desenlace perfecto de un capítulo que ha definido nuestras vidas", ha recalcado Balmes, que ha detallado que también pasarán por España y por festivales icónicos como el Sonorama Ribiera o las Noches del Botánico, pero también por el resto de Europa "buscando el momento de concretar ese adiós pendiente con quienes tanto nos han dado a lo largo de estos años".

Tal y como contó Balmes en una entrevista con El HuffPost, este Ejército de Salvación "es una reivindicación a la gente más cercana". "En un mundo tan absurdo que estás a veces tan mirando por la ventanilla de Instagram y ves lo que pasa en todo el planeta. Al final estás viendo una película mientras estás siguiendo los WhatsApps. Eres incapaz de estar concentrado en algo, creo que las situaciones humanas, de alguna manera, las tridimensionales, las de aquí también se han resentido de alguna manera", señaló entonces.

En él destacaban cantos a la amistad como son La hermandad, colaboraciones con Zahara, Amaral o Leiva en el tema La Champions y el mundial y que ocupan, tal y como contaron ellos mismos un espacio propio. "Es un disco para el que era necesario, que no sigue las pautas románticas de escucharlo de pe a pa, creo que este disco por las colaboraciones se le tenía que dar de comer aparte", señaló Balmes.

En esta última gira, el grupo encabezado por Balmes no ha dudado en criticar la situación que se vive en Palestina, leyendo manifiestos en numerosos escenarios como el del festival Tomavistas, y sin querer quedarse de lado ante una situación que les ha llevado a cancelar todos los festivales relacionados con el fondo proisraelí KKR.