Netflix se retira de la batalla por la compra de Warner tras la nueva oferta de Paramount
El gigante del streaming considera que igualar los 31 dólares por acción ofrecidos por PSKY "ya no es financieramente atractivo".

Israel Molina Gómez
Los logos de Netflix y Warner Bros
Los logos de Netflix y Warner BrosGetty Images

Giro en la batalla por uno de los mayores conglomerados del entretenimiento mundial. Netflix ha anunciado oficialmente que se retira de la puja para adquirir Warner Bros. Discovery (WBD) después de que su rival, Paramount Skydance (PSKY), presentara una nueva oferta mejorada esta semana.

En un comunicado, la compañía codirigida por Ted Sarandos confirmó que no elevará su propuesta tras recibir la notificación de que el consejo de administración de WBD considera que la oferta de PSKY constituye una "propuesta superior" según los términos del acuerdo vigente.

Aunque Netflix defendió que el acuerdo negociado el pasado diciembre con Warner Bros. Discovery generaba valor para los accionistas y contaba con un camino claro hacia la aprobación regulatoria, el precio necesario para igualar la nueva oferta "ya no es financieramente atractivo".

"Es por ello que declinamos igualar la oferta de Paramount Skydance", concluyó la compañía.

La oferta que ha cambiado el tablero

Paramount Skydance elevó esta semana su propuesta hasta los 31 dólares por acción en efectivo, frente a los 30 dólares planteados anteriormente. Además, incluyó un incentivo adicional: 0,25 dólares por acción por trimestre a partir del 30 de septiembre de 2026 si la operación no se cierra antes de esa fecha.

Pero la mejora no se limita al precio por acción. PSKY también se comprometió a asumir los 2.800 millones de dólares que Warner Bros. Discovery tendría que pagar a Netflix por romper el acuerdo preliminar firmado en diciembre, además de aportar capital adicional si fuese necesario para cumplir con los requisitos de solvencia de los bancos prestamistas.

La combinación de mayor precio, garantías financieras y cobertura de penalizaciones ha sido determinante para que el consejo de WBD calificara la oferta como superior y activara una ventana de cuatro días hábiles para que Netflix pudiera responder con una contraoferta.

Netflix, sin embargo, ha optado por retirarse.

El acuerdo que estuvo sobre la mesa

La propuesta inicial de Netflix, presentada el pasado diciembre, contemplaba la adquisición de los estudios y los negocios de streaming de WBD por 27,75 dólares por acción. Aquella oferta valoraba los activos en unos 72.000 millones de dólares y situaba el valor empresarial total cerca de los 82.700 millones.

El movimiento fue interpretado entonces como una jugada estratégica para reforzar su posición en la guerra del streaming, integrando marcas icónicas y ampliando su catálogo de contenidos y derechos.

Sin embargo, la escalada de la puja y la mejora constante de la oferta rival han terminado por alterar la ecuación financiera.

Un contexto político y empresarial sensible

La retirada de Netflix se produce el mismo día en que Ted Sarandos visita la Casa Blanca para mantener distintos encuentros, aunque no se espera una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El desenlace marca un nuevo capítulo en la consolidación del sector audiovisual, donde gigantes del entretenimiento compiten por activos estratégicos en un mercado cada vez más concentrado y exigente.

Ahora todas las miradas se centran en Paramount Skydance y en si logrará cerrar finalmente la operación para hacerse con uno de los titanes históricos de Hollywood.

