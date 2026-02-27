Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El chef Alberto Chicote alerta de algo que cada vez se hace más en los restaurantes y que es "una desfachatez": "Es una villanía"
El cocinero Alberto Chicote, en un acto en Madrid.
El cocinero Alberto Chicote, en un acto en Madrid.GETTY

El cocinero Alberto Chicote, propietario del restaurante Omeraki de Madrid y conocido por su programa Pesadilla en la cocina, de La Sexta, ha alertad y lamentado algo cada vez más de moda entre los clientes de los restaurantes y que supone un verdadero quebradero de cabeza para los hosteleros.

"Ahora parece que hacer una reserva en un restaurante es como comprar una camisa por el Shein o la tienda que sea. Que igual que me la traen se la puedo devolver", se ha lamentado el chef en una entrevista en el pódcast Una vuelta más.

Alberto ha recordado que "en los restaurantes hay personas, igual que en las tiendas": "El hacer una reserva por si acaso, el hacer una reserva al mismo tiempo que haces en no sé cuántos sitios a la vez, tener a gente pendiente de tu visita o tu no visita en el restaurante es una desfachatez y es una villanía".

Reservar en siete restaurantes y faltar a seis

El cocinero ha asegurado que sabe que hay gente que ha hecho reserva en su restaurante, en Omeraki, y tenía siete reservas en otros siete restaurantes el mismo día en el mismo turno. 

"Es decir, alguien que para una mesa de cuatro ha reservado en siete restaurantes siete mesas de cuatro, que se ha juntado a las 20.00 con sus compañeros y compañeras y ha dicho: '¿Dónde vamos? Tenemos aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí y aquí. Vamos a ir a uno y a los otros seis, y perdón por la expresión, que les den por el culo'. 

Así se protegen los restaurantes 

Algunos restaurantes ya están tomando medidas para protegerse. Por ejemplo, la Taberna Chiripa, de Madrid anunció ya hace meses: "Dado que nos parece una falta de respeto hacia otros compañeros y hacia clientes que sí de verdad quieren venir, hemos decidido que persona que veamos que ha reservado en distintos sitios a la misma hora, vamos a cancelar su reserva en nuestro restaurante para así no fastidiar a otros compañeros y darle la oportunidad a gente que de verdad quiera venir".

Eso es algo posible gracias a algunas aplicaciones de hostelería, que permiten ver a los restaurantes dónde ha reservado cada cliente: "Así que si de verdad quieres salir un viernes a cenar o un fin de semana o cuando sea, reserva en un solo sitio. Nosotros si vemos que hay varias reservar la vamos a cancelar".

