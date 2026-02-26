Almeida ve esta lona que ha puesto Piqué en Madrid y su reacción va acompañada de una llamativa sonrisa 

El alcalde de Madrid, el 'popular' José Luis Martínez-Almeida, ha protagonizado una reacción muy llamativa tras darse cuenta del mensaje que ha colocado en una lona puesta en la capital la dirección de la Kings League, con el exfutbolista del FC Barcelona y de la selección española Gerard Piqué al frente.

Para anunciar el regreso de la competición, que lo va a hacer el próximo 1 de marzo, desplegaron en plena Gran Vía de Madrid una gran lona en la que desvelaban las nuevas equipaciones y la fecha del regreso junto a un mensaje que es directamente un palo al entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa.

"No seremos tan conocidos, pero lo seremos", se puede leer con el término cono de la palabra conocidos en blanco y el resto de la frase en color negro. Además, añaden un cono junto a los integrantes de los equipos.

La reacción de Almeida

Almeida estuvo este miércoles en la zona y, tal y como se puede ver en un vídeo que han publicado medios como la cuenta de El Partidazo de la Cadena Cope, fue preguntado por lo que le parece la lona.

"A ver, déjamela ver bien. ¿No está mal, no?", dijo el alcalde de la capital mientras lee la frase. En ese momento, le preguntan por si le gusta y ahí es cuando se da cuenta de qué significaba esa frase.

"Piqué siempre ha sido un poco maestro del marketing", afirmó Almeida con una sonrisa en la cara.

La historia tras el conocido

Ese mensaje y esa pulla a Arbeloa tiene su origen en una disputa entre Piqué y el actual entrenador del Madrid cuando ambos eran futbolistas en 2015 y el primero defendía los colores del Barcelona y el segundo el del Real Madrid.

En esa época, Piqué dejó una frase a la que rápidamente se ha aludido y se ha recuperado, ya que es un claro guiño a ese momento: "Arbeloa se autoproclama como amigo mío, pero solo es un conocido, cono... cido".