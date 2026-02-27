Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Casa Real asegura que el rey emérito debe recuperar su residencia fiscal en España si quiere volver
Según han trasladado fuentes de Zarzuela a Europa Press y 'El País'. 

Uxía Prieto
El rey emérito, Juan Carlos de Borbón.
El rey emérito, Juan Carlos de Borbón.

La desclasificación de los papeles del 23-F ha reabierto el debate sobre si el rey Juan Carlos I debería volver a España. De hecho, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, hizo una petición para que el antiguo monarca pusiera fin a su autoexilio en Abu Dabi

En la tarde del jueves, fuentes de Zarzuela comentaron a la agencia EFE que la decisión, de carácter personal, era únicamente del emérito. Un día después, este viernes, tal y como informa Europa Press, fuentes de Casa Real aseguran que si Juan Carlos I quiere volver a España "debería recuperar su residencia fiscal" para salvaguardar su imagen y la de la Corona.

Además, el diario El País informa de que fuentes de Zarzuela han comentado que "como se ha dicho, [el padre de Felipe VI] puede volver a residir en España cuando él quiera", pero con las citadas condiciones. 

“En todo caso, para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas, y por consiguiente salvaguardar la de la Corona como institución, don Juan Carlos debería recuperar la residencia fiscal en España”, relata el periódico. 

Juan Carlos I es residente fiscal en Abu Dabi desde 2020

En agosto de 2020, el rey emérito se trasladó a Abu Dabi después de ser asediado por sus escándalos de corrupción y de generar una crisis de reputación sin precedentes en la Casa Real. 

Desde entonces, Juan Carlos I es residente fiscal en Emiratos, por lo que no tiene que dar explicaciones a las autoridades tributarias españolas sobre el origen de sus ingresos ni pagar impuestos en España. Si quisiera volver, tendría que rendir cuentas como el resto de ciudadanos. 

El rey emérito ha vuelto a España en varias ocasiones desde que se fue a Abu Dabi en 2020, pero en ninguno de esos viajes ha pernoctado en Zarzuela. La gran mayoría de sus escapadas han sido a Sanxenxo (Pontevedra), donde se ha alojado en casa de su amigo Pedro Campos para participar en las regatas. 

Uxía Prieto
