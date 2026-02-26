Ibai Llanos se dirige directamente a Pedro Sánchez tras ser multado por la CNMC 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente a Ibai Llanos "por cometer una infracción grave de la Ley General de Comunicación Audiovisual", según ha informado el diario El Mundo.

Según el citado medio, esta norma establece unas sanciones que oscilan entre los 30.000 y los 750.000 euros, en función del tipo de infracción. Este organismo analiza desde la publicidad hasta el tipo de contenido que hacen estos influencers.

Al ver esta noticia, Ibai Llanos ha querido mandarle un mensaje en X, donde tiene 17 millones de seguidores, a Pedro Sánchez. "Cómo le haces esto a un hermano?", ha dicho el creador de contenido citando al presidente del Gobierno.

Explica El Mundo que todo ocurrió el pasado 19 de febrero. El organismo apreció que el creador de contenido había cometido una grave infracción "por incumplir en un periodo ininterrumpido de un mes de las obligaciones establecidas en el artículo 94".

Qué dice la ley

Esta ley fue aprobada el pasado 30 de abril de 2024 en Consejo de Ministros. El que era ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, dijo que "los creadores de contenidos audiovisuales en las redes son cada vez más importantes y, por lo tanto, se hace necesario homologarles, en algunos aspectos, con otros actores en este ámbito audiovisual".

Esta ley es aplicable a todos aquellos que cumplan los siguientes requisitos: tener más de un millón de seguidores, obtener ingresos de 300.000 euros o más al año y haber publicado al menos 24 vídeos en el año previo.

Nueva vuelta a la ley

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes, en segunda vuelta, una nueva ley para regular el derecho que tiene cualquier persona a solicitar que se corrija una información publicada sobre él que resulte falsa o inexacta. Lo que comúnmente se conoce como derecho de rectificación.

"Creo que la frecuencia, también la gravedad, de los bulos y de las mentiras que, en ocasiones, sufrimos es cada vez mayor", comentó en la rueda de prensa posterior a la reunión el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Entre las principales novedades presentadas está la de que los ciudadanos podrán pedir que se rectifique información publicada tanto en medios de comunicación tradicionales o digitales, pero también a usuarios "de especial relevancia" por su número de seguidores en redes sociales o internet.

En concreto, si una persona con más de 100.000 seguidores en una plataforma o 200.000 de forma acumulada en varias difunde sobre mí una información falsa, se le podrá pedir el derecho a rectificación.