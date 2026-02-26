Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La última de Donald Trump: llama "mentalmente inestable" a una de las mayores leyendas de Hollywood
Global
Global

La última de Donald Trump: llama "mentalmente inestable" a una de las mayores leyendas de Hollywood

El presidente de Estados Unidos responde con insultos en redes sociales después de que el intérprete cargara contra su Gobierno en un pódcast y animara a movilizarse en las próximas elecciones intermedias.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
trump-analisis-comportamiento
El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, ante los periodistas antes de salir de la Casa Blanca en Washington, DC, EEUU, el 27 de enero de 2026.Anadolu via Getty Images

Donald Trump y Robert De Niro vuelven a chocar públicamente. El presidente de Estados Unidos arremetió este miércoles contra el actor, al que calificó de "enfermo y demente" y “mentalmente inestable”, después de que la estrella de El Padrino pidiera en un pódcast “deshacerse” del mandatario en las próximas elecciones intermedias.

La reacción de Trump llegó a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, donde cuestionó además la inteligencia del intérprete y aseguró que tiene "un coeficiente intelectual extremadamente bajo".

La polémica se desencadenó tras la participación de De Niro en el pódcast The Best People, conducido por Nicolle Wallace y publicado el lunes. Allí, el actor habló de forma abierta y emocional sobre su rechazo a la gestión del presidente.

"Trump es el enemigo de este país, no nos engañemos", afirmó el protagonista de Taxi Driver. "No se irá (del poder). Depende de nosotros deshacernos de él. Tenemos que asegurarnos… Tenemos que deshacernos de él. Va a arruinar el país. La gente tiene que movilizarse ahora y estar preparada para las elecciones intermedias", añadió.

Sus palabras no tardaron en provocar respuesta desde la Casa Blanca.

La réplica del presidente

En su publicación, Trump no solo cargó contra De Niro, sino que amplió el ataque a las congresistas demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, quienes lo confrontaron la noche anterior durante el discurso del Estado de la Unión.

"(Omar y Tlaib) deberían subirse a un barco con el obsesionado con Trump, Robert De Niro, otro enfermo y demente…", escribió el presidente. En el mismo mensaje también comparó al actor con Rosie O’Donnell, a quien volvió a calificar de "loca".

Trump aludió además a un momento en el que De Niro se mostró emocionado públicamente, asegurando que "rompió a llorar como un niño", para insistir en que está "más enfermo" de lo que pensaba.

Un enfrentamiento habitual

No es la primera vez que ambos intercambian críticas. De Niro ha sido uno de los actores más contundentes contra Trump desde su primer mandato (2017-2021), con declaraciones públicas, intervenciones en galas y mensajes en redes que han provocado respuestas igualmente duras del mandatario.

El nuevo cruce se produce en plena precampaña de las elecciones legislativas de medio mandato, en un clima político especialmente polarizado. A esperar al próximo. 

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global