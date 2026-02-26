La última de Donald Trump: llama "mentalmente inestable" a una de las mayores leyendas de Hollywood

El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, ante los periodistas antes de salir de la Casa Blanca en Washington, DC, EEUU, el 27 de enero de 2026.

Donald Trump y Robert De Niro vuelven a chocar públicamente. El presidente de Estados Unidos arremetió este miércoles contra el actor, al que calificó de "enfermo y demente" y “mentalmente inestable”, después de que la estrella de El Padrino pidiera en un pódcast “deshacerse” del mandatario en las próximas elecciones intermedias.

La reacción de Trump llegó a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, donde cuestionó además la inteligencia del intérprete y aseguró que tiene "un coeficiente intelectual extremadamente bajo".

La polémica se desencadenó tras la participación de De Niro en el pódcast The Best People, conducido por Nicolle Wallace y publicado el lunes. Allí, el actor habló de forma abierta y emocional sobre su rechazo a la gestión del presidente.

"Trump es el enemigo de este país, no nos engañemos", afirmó el protagonista de Taxi Driver. "No se irá (del poder). Depende de nosotros deshacernos de él. Tenemos que asegurarnos… Tenemos que deshacernos de él. Va a arruinar el país. La gente tiene que movilizarse ahora y estar preparada para las elecciones intermedias", añadió.

Sus palabras no tardaron en provocar respuesta desde la Casa Blanca.

La réplica del presidente

En su publicación, Trump no solo cargó contra De Niro, sino que amplió el ataque a las congresistas demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, quienes lo confrontaron la noche anterior durante el discurso del Estado de la Unión.

"(Omar y Tlaib) deberían subirse a un barco con el obsesionado con Trump, Robert De Niro, otro enfermo y demente…", escribió el presidente. En el mismo mensaje también comparó al actor con Rosie O’Donnell, a quien volvió a calificar de "loca".

Trump aludió además a un momento en el que De Niro se mostró emocionado públicamente, asegurando que "rompió a llorar como un niño", para insistir en que está "más enfermo" de lo que pensaba.

Un enfrentamiento habitual

No es la primera vez que ambos intercambian críticas. De Niro ha sido uno de los actores más contundentes contra Trump desde su primer mandato (2017-2021), con declaraciones públicas, intervenciones en galas y mensajes en redes que han provocado respuestas igualmente duras del mandatario.

El nuevo cruce se produce en plena precampaña de las elecciones legislativas de medio mandato, en un clima político especialmente polarizado. A esperar al próximo.