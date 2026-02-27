Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ana Alonso revela lo que le pasó a ella y a Oriol Cardona tras visitar a Felipe VI: "Lo mismo lo pone ahí en La Zarzuela"
Ambos relataron la historia en 'La Revuelta'.

Oriol Cardona y Ana Alonso en la Casa Real.Getty Images

Los medallistas en los recientes Juegos Olímpicos de invierno, los esquiadores de montaña Ana Alonso y Oriol Cardona, acudieron este jueves a La Revuelta para celebrar las tres medallas logradas en la cita, que se ha celebrado este mes de febrero en Milano-Cortina. 

Primero fue el pasado jueves Alonso la que consiguió el bronce en una modalidad de esquí que se estrenaba en estos Juegos Olímpicos. A continuación le tocó el turno a Cardona, que se llevó el oro en una emocionante carrera, mientras que dos días más tarde ambos ganaron el bronce en la prueba mixta de relevos. 

Con las medallas colgadas al cuello, ambos se presentaron en el programa que conduce David Broncano para hablar de un deporte desconocido para el gran público, pero donde España es una potencia. Además, también aprovecharon para repasar la visita que hicieron junto al resto de la delegación española a La Zarzuela para verse con los reyes Felipe VI y Letizia. 

Tanto Cardona como Alonso llevaron a La Revuelta uno de los esquís con los que cada uno habían competido en la prueba olímpica. No pudieron llevar los dos porque, tal y como contaron, el otro se lo había quedado Felipe VI.

La historia con Felipe VI

Alonso le entregó a David Broncano los esquís y fue la que le informó de ese detalle: "Son los esquís con los que competimos. Están firmados por los otros miembros del equipo, que te mandan un saludo".

"También decirte que el otro se lo ha quedado el rey, así que si lo quieres, tendrás que invitarlo", comentó Alonso. "Fuimos a la Casa Real y le gustó tanto que se lo quedó. Lo mismo lo pone ahí en La Zarzuela", aseguró la deportista entre risas.

Broncano ironizó sobre esa situación que vivieron: "Así que le gustó tanto que se lo quedó... A ver, ¿qué le vas a decir? Muchos siglos de tradición de decir 'esto me lo quedo'".

Además, el presentador comentó que Felipe VI esquía, algo que confirmó el propio Cardona. "Estuvimos hablando con él y nos dijo que esquí de montaña no había probado... y que vendría a buscar tu otro esquí", aseguró el oro y bronce olímpico en Milano-Cortina. 

"Ahora mismo tengo yo algo que quiere el rey Felipe, por fin llegué a dónde quería... Si me lo pide con cariño, nos lo podemos pensar", remató el presentador. 

