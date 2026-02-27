Entra en vigor provisional el acuerdo UE-Mercosur, el mayor pacto comercial de su historia

El mayor acuerdo comercial de la historia entre la UE y Mercosur entra en vigor provisional. Lo hará después de que en las últimas horas Argentina y Uruguay hayan completado sus procesos de ratificación; y a pesar de las protestas del campo y del rechazo de media docena de países, entre ellos Polonia y Francia.

"Ya lo he dicho antes, cuando ellos estén listos, nosotros estaremos listos. Por lo tanto, durante las últimas semanas, he debatido este tema intensamente con los Estados miembros y con los miembros del Parlamento Europeo. Sobre esta base, la Comisión procederá ahora a la aplicación provisional", ha señalado Von der Leyen en una declaración en la sede de la Comisión Europea.

Un acuerdo que ha provocado protestas del campo y de algunos países

La entrada en vigor provisional del acuerdo llega después de que el pasado mes de enero unas 2.500 personas y medio centenar de tractores se manifestaran, según cifras de la policía, aunque los organizadores elevaron el número a "varios miles". La protesta fue organizada bajo el lema "Estamos hartos", que denunció que este pacto aumentaría la presión competitiva sobre los agricultores europeos.

