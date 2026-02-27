Ferran Adrià se pronuncia sobre el escándalo que afecta al mejor restaurante del mundo

El prestigioso cocinero Ferran Adrià, revolucionario de la cocina mundial desde las cocinas de El Bulli, el restaurante que cambió la forma de hacer cocina, se ha pronunciado en la SER sobre el escándalo que afecta a Noma, el considerado hasta hace poco como mejor restaurante del mundo.

Noma, situado en Dinamarca y cerrado en 2024, ha sido reconocido hasta en cinco ocasiones como el mejor del mundo y, además, ha sido galardonado con tres estrellas Michelin, la máxima distinción a la que puede acceder un restaurante.

Ahora, René Redzepi alma de Noma, está en el ojo del huracán después de que Jason Ignacio White, que durante años trabajó allí dirigiendo el área de fermentación del restaurante, empezase a publicar testimonios anónimos en su cuenta de Instagram de antiguos empleados que expresan el terror que fue para ellos trabajar en el restaurante danés.

"Es muy triste porque la gastronomía tiene que ser felicidad" Ferran Adrià

Sobre esto se ha pronunciado Adrià en los micrófonos de la SER: "Esto es una dimensión estratosférica. Es un tema muy delicado. Muy triste. Es muy triste porque la gastronomía tiene que ser felicidad".

"Si es verdad, si es verdad todo esto, hay una cosa que no entiendo muy bien: ¿por qué no se ha ido la gente?", se ha preguntado Adrià, que él mismo ha añadido que quizá "por miedo".

Aunque, ha señalado, que quizá algunos sí podrían haber reaccionado: "Cuidado, que han pasado 2.000 personas por ahí. Es como lo de El Bulli. Y si ha habido esto, pues deleznable. Pero no lo sé".

Ha contado el cocinero catalán que se está montando manifestaciones en el pop-up que hay de Noma en Los Angeles: "En Noma este año valía 1.100 euros y ha tenido que trasladar. Esto ya no son datos reales. Como el morbo, el cachondeo. Hostia a mí no me fuera gustado".

Por último ha señalado: "No os imagináis, que esto se va a cargar todo el trabajo de 20 años".