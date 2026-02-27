Locura en Mercadona con este nuevo producto: se están agotando en cada supermercado

Los diferentes establecimientos de la cadena de supermercados Mercadona están viviendo unas jornadas de locos, especialmente en la zona donde se encuentran los cereales. El motivo: un nuevo producto que llegó hace unos días y que ha provocado que multitud de clientes se lancen a comprarlos.

Concretamente, se trata de un producto lanzado por Hacendado, la marca blanca de Mercadona. El lanzamiento que está arrasando es el de los cereales cubiertos de chocolate blanco rellenos con leche Hacendado, que es una variante de los cereales rellenos de leche de la misma marca.

Este nuevo artículo se vende en formato más pequeño que el clásico de los cereales rellenos de leche, ya que ese se vendía en cajas de 500 gramos y estos nuevos en paquetes de 125 gramos con un precio 1,75 euros.

Con su llegada a las tiendas, la locura se ha generalizado, ya que multitud de creadores de contenido especializados en alimentación, gastronomía o, directamente, los que tienen miles de seguidores, los han recomendado.

En plataformas como TikTok, X o Instagram también se han podido ver imágenes de personas que han ido a comprarlo y que al llegar se han dado cuenta que no quedaba ni un solo paquete.

Por ejemplo, la televisiva y habitual colaboradora de los programas de Telecinco Sofía Suescún ha compartido una imagen en su perfil de Instagram de un Mercadona en la que solo quedaba un solo paquete.

"Es un diez de diez"

Peldanyos, uno de los perfieles más seguidos en redes sociales, ha sido uno de los que han compartido su experiencia tras comprar un paquete de esta novedad.

"Si estos cereales ya eran históricos, ¿serán iguales o incluso mejor estos nuevos cereales rellenos de leche y cubiertos con cochocolate blanco? Yo decía que ya eran perfectos, que no hacía falta tocar algo más porque si tocas algo más como por ejemplo la barbaridad de bañarlos en chocolate blanco... es difícil que estén mejores. Pero la vida siempre te sorprende", afirmó el creador de contenido.

Además y tras probarlos, Peldanyos resumió así su experiencia: "Qué absoluta barbaridad. Para los golosos como yo esto os va a parecer cine. Es un diez de diez".