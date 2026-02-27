Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Antelo no dimite y dará la batalla en Vox tras ser bendecido por Ortega Smith o Gallardo
El líder de la formación ultra en Murcia asegura que su intención es la de no entregar el acta y "acabar el trabajo", después de que Bambú ordenase a toda su ejecutiva regional dimitir en bloque para forzar su salida. Tiene un mensaje para Abascal: "Una cosa es la lealtad y otra la sumisión".

Antón Parada
El líder de Vox Murcia, José Ángel Antelo, y el presidente de la formación, Santiago Abascal; en una imagen de archivo.
El líder de Vox Murcia, José Ángel Antelo, y el presidente de la formación, Santiago Abascal; en una imagen de archivo.Edu Botella/Europa Press via Getty Images

En un Vox en el que el ala liberal continúa siendo apartada y objeto de purgas, mientras el núcleo más ultra continúa aumentando sus poderes e importancia en la cúpula de Santiago Abascal, se ha producido un nuevo terremoto al tratar de apartar a un líder regional. Se trata del dirigente de Vox Murcia, el gallego José Ángel Antelo, quien tras negarse a dar un paso al lado ayer vio cómo Bambú maniobraba contra él. Toda su ejecutiva regional dimitió en bloque para forzar su salida.

Antelo, exjugador de baloncesto muy conocido en la Región murciana por su etapa en el club UCAM, ha dejado claro que este no ha sido su 'último baile' en Vox. Ni tiene pensado dimitir, ni mucho menos rendirse, tal y como ha dejado claro que esa es su "intención inicial" en una entrevista en Onda Cero . También le ha dejado un mensaje claro a la dirección de Abascal: "Una cosa es la lealtad y otra la sumisión".

El líder de la ultraderecha en Murcia ha explicado en las ondas de la mencionada emisora que está muy sorprendido por la petición de la cúpula de que presentase su dimisión. Según su versión, es una cuestión que ni le trasladó el propio Abascal, sino que fue la secretaria general adjunta de Vox la que le propuso esa salida a cambio de la portavocía nacional en el área de Deportes. De hecho, asegura que Abascal no le ha comunicado el cese.

Antelo asegura que compañeros que dimitieron le llamaron "entre lágrimas" denunciando "muchas presiones"

Antelo explica que le sorprendió esa petición por los buenos resultados cosechados en Murcia, donde las proyecciones de intención de voto le sitúan pudiendo aumentar aún más su número de diputados en el Parlamento autonómico. Y donde, el popular López Miras es incapaz de llegar a un acuerdo con Vox que le permita sacar adelante los presupuestos, con la incógnita de si llegará otro adelanto electoral con un desenlace similar al de Extremadura o Aragón. Allí Vox ha duplicado sus diputados autonómicos.

En esa línea, Antelo ha explicado que también le chocó la dimisión en bloque de su ejecutiva, tras su renuncia a dejar de ser su máximo responsable. Y ha desvelado que varios compañeros le llamaron "entre lágrimas", denunciando que estaban recibiendo "muchas presiones". 

Bendecido por otros díscolos o expulsados, ve un "patrón" en las salidas: de Ortega Smith a García-Gallardo

Por otra parte, Antelo también se ha pronunciado sobre las muestras de apoyo público que se han visto en redes sociales, por parte de otras figuras que también fueron piezas clave en Vox, pero que acabaron saliendo de la formación, en medio de feroces críticas. Son los casos del ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León Juan García-Gallardo, pero también de uno de los desplantes más actuales en Vox, el del portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega-Smith.

Con todo, Antelo ha dejado claro que todavía está debatiendo y decidiendo sobre la posibilidad de entregar el acta de diputado en Murcia. Con todo, ha remarcado que, en estos momentos, "mi intención inicial es continuar y acabar el trabajo que se ha empezado", al tiempo que se ha pronunciado en términos similares a las argumentaciones dadas por Ortega-Smith. No quiere que aquellos murcianos que le votaron a él y a Vox "padezcan este tipo de cosas alejadas de la política útil".

