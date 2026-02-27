Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Tamara Falcó, sobre si debe volver Juan Carlos I a España: "Lo que hizo el 23-F es bastante ejemplar"
Tamara Falcó, sobre si debe volver Juan Carlos I a España: "Lo que hizo el 23-F es bastante ejemplar"

La colaboradora de 'El Hormiguero' ha dejado más que clara su postura.

Tamara Falcó, fotografiada el 8 de octubre de 2025.
Tamara Falcó, fotografiada el 8 de octubre de 2025.GTRES

Cómo queda la figura del rey Juan Carlos I tras la desclasificación de los documentos secretos del 23-F y si, tras ello, debe regresar o no a España es el debate estrella de las últimas horas, que ha llegado hasta el programa El Hormiguero (Antena 3). 

Este jueves, tras la visita de Dani Martínez, los colaboradores del programa de Pablo Motos intercambiaron opiniones al respecto. "La Casa Real ha dicho hoy que puede volver cuando quiera", recordó el presentador, antes de subrayar que, si regresa de Abu Dabi "tendría que declarar el dinero que tiene y pagar los impuestos correspondientes".

Cristina Pardo remarcó que el emérito, de 88 años, no está fuera de España por lo que hiciera o no el 23-F, sino por "una serie de comportamientos irregulares que le hicieron radioactivo para la familia real". 

"A mí me parece triste que muera fuera de España", afirmó Juan del Val, quien se mostró partidario de que "vuelva con naturalidad". "Evidentemente, su comportamiento no ha sido ejemplar", apostilló.

En ese momento, Tamara Falcó intervino para volver a insistir en que "puede volver cuando quiera, porque además regularizó su situación fiscal entre 2020 y 2021 y la Fiscalía archivó el caso". 

"El hecho de que esté cerrado no le exime de que como jefe de Estado no debería haber defraudado a Hacienda...", interrumpió Pardo. "Vale, pero no se puede hablar de cuentas pendientes, porque está todo zanjado", rebatió Falcó. "Ehh, bueno... no lo sabemos", intervino Motos.

"Lo que hizo el 23-F es bastante ejemplar", defendió después la marquesa de Griñón más adelante. 

"Soy defensor de su labor durante muchísimos años, pero alguien que tiene regularizar más de cuatro millones de euros siendo el rey de España...", opinó Juan del Val, quien luego agregó que "tú pagas eso porque defraudas".

En la mañana de este viernes, la Casa Real ha precisado que si el padre de Felipe VI quiere regresar a España, debe recuperar su residencia fiscal aquí.

