Madonna eleva a los cielos a Rosalía: "Eres una visionaria"
La cantante ha compartido su opinión de 'Lux'.

Marina Prats
Madonna en la gala MET 2025.Michael Buckner

Los halagos a Rosalía no cesan días antes de la publicación de Lux. Las revistas especializadas como Rolling Stone o medios extranjeros como The Guardian han calificado el nuevo álbum de la artista como "absurdamente brillante" y han destacado "las interpretaciones vocales de Rosalía".

Tampoco se han quedado cortas grandes figuras del mundo de la música, como Patti Smith que también aplaudió el single Berghain, la rapera Doechii o ahora la reina del pop, Madonna, que ha encumbrado a Rosalía en sus redes sociales.

La artista ha compartido en un story con la portada de Lux con el mensaje: "Gracias Rosalía. No puedo parar de escucharlo. Eres una verdadera visionaria". Sin embargo, la cantante ya había mostrado anteriormente su admiración por Rosalía, mucho antes de que la catalana entrase en esta nueva era más mística y religiosa, que muchos han comparado con las interpretaciones más religiosas y provocativas de Madonna.

En 2019 ya hablaba de ella y, según recogieron en Los 40destacaba su autenticidad. "La admiro porque en un mundo repleto de estrellas de pop que suenan igual y que tienen el mismo aspecto, es realmente única y fiel a sí misma. Tiene algo especial. Es única porque, en primer lugar, es una cantante de flamenco fantástica. Y eso lo aprecio", destaca.

Incluso recordó que intentó contratarla para su cumpleaños en agosto 2018, poco antes del lanzamiento de El Mal Querer y su lanzamiento hacia el público general en una fiesta privada en Marruecos. "En ese momento nadie sabía quién era. Pensaba que yo era la única persona que la conocía […] Y pensé: 'Voy a conseguir como sea que venga a mi fiesta de cumpleaños'. Pero todo se complicó mucho. Cuando ella y yo empezamos a hablar, parecía una transacción simple. Lo único que necesitaba era a su guitarrista y algunos palmeros", recordó.

Según explicó entonces, las diferencias tuvieron lugar por varios motivos económicos y de intendencia del equipo. "iban a compartir habitaciones porque nos alojábamos en un hotel muy pequeño". "Apareció un mánager, luego un agente... y de repente ya había cinco personas que querían cobrar una cantidad extraordinaria de dinero. Me informaron de que el equipo de Rosalía lo componían 36 personas […] Así que finalmente no vino. Después, no tuve noticias de ella durante un tiempo, y de repente se convirtió en una gran estrella y me decía a mí misma: 'Sí, yo tenía razón", explicó. 

A pesar de estas aparentes diferencias, Rosalía y Madonna han compartido diversos eventos públicos. De hecho, se dejaron ver juntas en la gala MET 2025, donde los fotógrafos las captaron hablando y compartiendo ideas.

  Madonna y Rosalía en la gala MET 2025.Getty Images for The Met Museum/

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

