Todos los detalles de 'Lux', el nuevo disco de Rosalía: tracklist y colaboraciones

Tras el errático evento de este lunes en el que Rosalía presentó por sorpresa su disco en Madrid, las diversas filtraciones y los memes que dio gracias a su casi hora y media de directo entre TikTok e Instagram, "habemus disco". Lux, el cuarto disco de la catalana saldrá a la venta el próximo 7 de noviembre, aunque este lunes por la noche se activó la preventa online para su formato físico, tanto en vinilo como en CD y en su edición exclusiva firmada que cuenta con dos tracks inéditos.

Con estética católica, marcada por cruces, rosarios, halos de luz y palomas que la han acompañado en los últimos meses, la catalana presenta un trabajo para el que ha estado tres años en el estudio y en el que experimenta con la música clásica, especialmente con la música barroca. Así lo dejó entrever con la partitura de Berghain, pero también explorará la electrónica y no abandonará su vínculo con el flamenco que la llevó al éxito con El Mal Querer.

Este martes, la cantante ha desbloqueado el tracklist de su web y ha publicado las colaboraciones de este nuevo trabajo, que ha grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres.

Como si fuera una composición de música clásica, la catalana ha dividido su disco en cuatro movimientos, cada uno con cuatro o cinco canciones. Entre ellas, se encuentran ese Berghain y la conocida De Madrugá, que cantó en directo durante la gira de El Mal Querer y que precisamente rescató hace unos meses para su campaña con Calvin Klein. Este es el tracklist completo:

MOV I

1. Sexo, Violencia y Llantas

2. Reliquia

3. Divinize

4. Porcelana

5. Mio Cristo

MOV II

6. Berghain

7. La Perla

8. Mundo Nuevo

9. De Madrugá

MOV III

10. Dios Es Un Stalker

11. La Yugular

12. Focu ‘ranni [Exclusiva]

13. Sauvignon Blanc

14. Jeanne [Exclusiva]

MOV IV

15. Novia Robot [Exclusiva]

16. La Rumba Del Perdón

17. Memória

18. Magnolias

De los fados y el jazz de Carminho al flamenco de Estrella Morente o la experimentación de Björk

Después de colaborar con nombres del género urbano como Tokischa o The Weeknd en Motomami, Rosalía vuelve a lanzarse a colaborar para este nuevo proyecto. Según indican en su web, en este trabajo vuelve a unirse con Björk, con la que ya cantó Oral, pero también se sumarán nombres como la cantante portuguesa Carminho, el flamenco de Estrella Morente o el intimismo de Silvia Pérez Cruz.

No obstante, la influencia religiosa no iba a quedarse solo en una mera estética. Este trabajo que, según avanzan "explora temas de la mística femenina, la transformación y la espiritualidad trazando el arco entre la ilusión y la pérdida, la fe y la individualidad", cuenta también con los coros de la Escolanía de Montserrat y de L’Orfeó Català.

Para escuchar el resultado, por el momento, habrá que esperar hasta el 7 de noviembre. A no ser que, vuelva a jugar una sorpresa, y publique un avance o single a lo largo de estas dos semanas. Con la motomami nunca se sabe.