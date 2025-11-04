La crítica internacional se deshace en halagos con 'Lux' de Rosalía como pocas veces se ha visto: "Absurdamente brillante"

Quedan apenas tres días para que se publique Lux, el nuevo y esperado disco de Rosalía con el que dará un giro hacia la música clásica y que, tal y como ha anunciado ella misma, tendrá un marcado carácter místico, contará con la inspiración de santas de todo el mundo y cantará en 13 idiomas.

Aunque ya se han conocido algunos fragmentos de las canciones compartidos en el pódcast musical de The New York Times y hayan tenido lugar varias listening parties gratuitas en distintos lugares del mundo, no todo el mundo ha podido escuchar el disco al completo. Algunos de los que sí han podido hacerlo son críticos internacionales de medios como la edición brasileña de Rolling Stone y The Guardian donde Lux ha obtenido la máxima puntuación, con un 5/5 en ambas críticas.

En Rolling Stone Brasil y la experiencia divina

Daniela Swidrak, quien firma la reseña de Rolling Stone Brasil, califica el disco como "obra maestra operística que redefine lo que significa ser una estrella pop, y es absurdamente brillante".

La periodista compara este disco con sus anteriores producciones y apunta a que con este álbum Rosalía da un paso más allá. "Hay momentos en la historia de la música pop en que un artista decide abandonar por completo el mapa y trazar un nuevo territorio. Rosalía Vila Tobella ya lo había hecho antes, cuando transformó el flamenco en algo contemporáneo con El Mal Querer, cuando reinventó el reguetón y las tradiciones caribeñas en Motomami. Pero con Lux no solo está redibujando los límites: está construyendo una catedral entera desde cero, piedra por piedra, nota por nota, idioma por idioma. ¡Y qué catedral! ¡Qué álbum absurdamente brillante!", escribe.

En comparación con Motomami, asegura que es un proyecto "radicalmente diferente, más ambicioso e infinitamente más arriesgado". Asegura que el anterior disco de Rosalía era "horizontal" y que este es "vertical" en la búsqueda de lo divino, continuando con el símil de la catedrales góticas. "Un ascenso espiritual, una búsqueda de lo divino a través de la música. Y si alguien espera escuchar algo parecido a Motomami, podemos decir ahora mismo: no hay nada parecido", enfatiza.

Swidrak destaca la capacidad vocal de Rosalía en este disco sobre la que dice que "nunca ha sonado tan divina, casi celestial" y se atreve a decir que "este es, sin duda, el trabajo vocal más impresionante de su carrera y quizás el más impresionante que cualquier estrella pop haya hecho en décadas".

La periodista asegura que Rosalía ha abierto un camino nuevo, como una especies de mesías bíblica y que guía hacia allí a sus seguidores: "Porque cuando un artista tiene el coraje suficiente para construir una catedral donde nadie la esperaba, lo único que queda por hacer es entrar, arrodillarse y dar gracias por la luz que ha traído". Asimismo, recomienda escucharlo con un buen equipo de sonido o auriculares para apreciar todos los matices. "Es una experiencia inmersiva que recompensa tu atención completa, y cuando eso sucede, la experiencia es trascendental", enfatiza.

The Guardian y la esperanza de la música clásica frente al algoritmo

En el diario británico, donde no habían reseñado Motomami, titulan su reseña como "Un choque exigente y distintivo entre lo clásico y el caos que no podría ser obra de nadie más". Su autor, Alexis Petridis, asegura que se trata de "lo más cercano a la música clásica que cualquier cosa que pueda encontrarse en las listas de éxitos". Aunque admite que hay "algunos elementos pop" como el autotune, determinados arreglos de cuerdas y percusión, palmas flamencas o rap, recuerda que estos "nunca parecen fundamentales". "Más bien al contrario: parecen presencias espectrales extrañas, que flotan a la deriva por un paisaje alienígena", asegura.

Petridis admite que este misticismo roza también lo terrenal, especialmente en canciones como La Perla, donde muchos han asegurado que pullas como "medalla de oro de los hijos de puta" o "tiene una colección de sujetadores" van dirigidas a su expareja, el reguetonero Rauw Alejandro. "Da la sensación de que, entre todo lo relacionado con Dios, el catolicismo, la beatificación y la trascendencia, se esconde el tema más terrenal de un exnovio al que le está cayendo una buena", asegura.

El periodista destaca que en el disco lo más importante es el viaje o la experiencia: "No es necesario saber qué está pasando para encontrar en Lux una experiencia realmente cautivadora y envolvente con canciones uniformemente hermosas, llenas de momentos impactantes".

"Lux exige al oyente que abandone sus ideas preconcebidas y se someta al estilo de su autor. Sin duda, es una petición considerable. Lux es un álbum extenso; sea cual sea su historia principal, parece casi imposible de seguir incluso con la ayuda de una hoja con las letras que traduce los repentinos saltos entre español, mandarín, ucraniano, latín, etc.", explica.

Además, Petridis destaca "las interpretaciones vocales de Rosalía" que califica como "espectaculares despliegues de talento". "Se siente igual de cómoda entre fadistas en La Rumba del Perdón que rapeando o cantando con la potencia de un cantante de la Royal Opera House", señala y destaca que este virtuosismo va acompañado de una crudeza emocional.

Finalmente, recuerda que es un disco contestatario con la situación actual y la dependencia del algoritmo. "En un mundo donde se anima cada vez más a los oyentes a relajarse y dejar que el algoritmo y la IA hagan el trabajo por ellos, sería muy alentador pensar que podrían acoger con entusiasmo un álbum que invita a hacer precisamente lo opuesto. Si hay que esforzarse para apreciar Lux, el esfuerzo se ve recompensado: encierra una lección que vale la pena tener en cuenta", recuerda.

