Malú presenta su disco ‘Quince’ en Escenario Dial: "Ha sido hacer un disco sin complejos"

Malú fue la gran protagonista de un nuevo 'Escenario Dial', el formato de conciertos íntimos organizado por Cadena Dial, que reunió ayer a 400 fans en la madrileña sala Galileo Galilei para celebrar el estreno de Quince, el nuevo álbum que la artista publicó el pasado 15 de mayo. Sobre el escenario estuvo acompañada por Rubén García al piano y por Jaime Moreno y Saray Esteso, presentadores de Atrévete en Cadena Dial.

Con la sala abarrotada de oyentes de la emisora, Malú arrancó la noche con Por si alguna vez, dejando claro desde el primer instante el carácter personal de este nuevo trabajo: “Este disco ha sido muy especial. Ha sido hacer un disco sin complejos, sin pensar demasiado, haciendo realmente lo que me pedía el cuerpo".

Durante la conversación con Jaime Moreno y Saray Esteso, Malú también habló abiertamente sobre el proceso emocional que ha dado forma al álbum, con el que asegura haberse liberado de muchas inseguridades. “Para mí ha sido muy importante quitarme máscaras y complejos”, explicó. Además, la cantante compartió con el público el significado de la portada del álbum, realizada a partir de un molde de yeso de su propio cuerpo: “Queríamos reflejar esa dualidad entre la Malú artista y la Malú de casa, la que está maquillada y la que está completamente al desnudo emocionalmente”, relató.

Malú sobre el escenario de la sala Galileo Galilei de Madrid en Escenario Dial. ELENA BUENAVISTA

La artista continuó el concierto con Salvar al rey antes de reflexionar sobre el momento vital que atraviesa actualmente. “Tengo muchísimas ganas de cantar y de disfrutar. Durante mucho tiempo me daba más inseguridad estar encima de un escenario que placer, pero ahora disfruto muchísimo. Creo que es la primera vez en mi vida que realmente me da igual y me lo paso bien”, aseguró.

Uno de los momentos más especiales de la noche llegó con Aquí, un tema que nació pensando en la historia de Irina, una de las integrantes de su banda, y en todo lo que significa volver a casa. "Para mí Aquí habla de regresar a tu sitio, a tu gente, a donde realmente perteneces", señaló.

A lo largo de la velada, la cantante se mostró muy cercana con sus fans, que no dejaron de corear canciones publicadas hace apenas unos días. Incluso cambió los papeles y fue ella misma quien se dirigió al público para preguntarles por sus impresiones del disco. Jaime Moreno y Saray Esteso, por su parte, recuperaron algunos momentos de su reciente paso por Atrévete y animaron el encuentro con un juego junto al público para ver cuánto conocían realmente las canciones de Malú. Mientras Rubén García tocaba algunas melodías de éxitos como Blanco y negro o Deshazte de mí, los asistentes trataban de adivinarlos.

Malú junto a Rubén García al piano, y Jaime Moreno y Saray Esteso, presentadores de ‘Atrévete’. ELENA BUENAVISTA

Antes de cantar Dónde te viví, una canción compuesta junto a Vanesa Martín, Malú confesó que el tema nació en una etapa muy distinta de su vida. “Me costaba mucho hacer este disco porque tenía que trabajar desde un estado de paz y felicidad al que no estaba acostumbrada”, reconoció.

Tras interpretar La maleta, llegó el turno de Rota, compuesta por Beret. En ese momento, la artista reconoció que “se sale de esos lugares oscuros, aunque duela. Las cicatrices luego forman parte de ti y aprendes muchísimo de ellas”. Y aseguró encontrarse actualmente “en el mejor momento” de su vida. “Estoy tranquila, disfrutando de lo que hago, de los míos y de las pequeñas cosas. Antes vivía completamente engarrotada y ahora todo tiene menos importancia”.

El broche de oro llegó con Primer amor, una canción que la artista dedicó a sí misma y que terminó por poner en pie a toda la Sala Galileo Galilei. “El primer amor eres tú mismo. Luego sales ahí fuera y te olvidas, intentando parecerte a otros. Pero he echado la vista atrás y me he dado cuenta de que mi primer amor he sido yo”.