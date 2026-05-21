La Asociación Española de Árbitros denuncia a Florentino Pérez, al Real Madrid y a su TV ante la Comisión Antiviolencia

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) ha presentado dos denuncias ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que incluyen a Florentino Pérez, al Real Madrid y a su canal de televisión por la "reiteración de determinados mensajes públicos, así como la difusión continuada de contenidos que cuestionan o desacreditan de forma sistemática al colectivo arbitral".

También han denunciado que dichos comentarios "contribuyen a deteriorar el clima de respeto necesario para el correcto desarrollo de la actividad deportiva y pueden favorecer situaciones de tensión, hostilidad o violencia hacia los colegiados".

Estas denuncias se sumarán a la petición al Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) de la apertura de un expediente disciplinario contra Florentino Pérez por "al estamento arbitral corrupción sistémica, robo de títulos y enriquecimiento ilícito" durante la rueda de prensa del pasado 12 de mayo, así como la entrevista emitida por La Sexta el día después.

Según han defendido desde la asociación, su objetivo no es entrar a valorar las decisiones técnicas o deportivas, sino garantizar que puedan ejercer sus funciones de trabajo en un entorno libre y seguro. De este modo, critican que este tipo de discursos pueden favorecer situaciones de tensión o incluso de violencia contra los árbitros.

Lee el comunicado íntegro:

"La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) ha presentado dos denuncias ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD), al considerar que determinadas actuaciones y contenidos públicos pueden contribuir al señalamiento, la hostilidad y el incremento de la presión sobre el colectivo arbitral.

Las denuncias han sido formuladas, respectivamente, contra el Sr. Pérez y contra Real Madrid TV y el Real Madrid CF, dentro de la línea de actuación institucional que AESAF mantiene en defensa de la dignidad, integridad y protección de los árbitros españoles.

La Asociación considera que la reiteración de determinados mensajes públicos, así como la difusión continuada de contenidos que cuestionan o desacreditan de forma sistemática al colectivo arbitral, contribuyen a deteriorar el clima de respeto necesario para el correcto desarrollo de la actividad deportiva y pueden favorecer situaciones de tensión, hostilidad o violencia hacia los colegiados.

AESAF recuerda que su labor institucional no se centra en valorar decisiones técnicas o deportivas, sino en proteger a las personas que ejercen la función arbitral y garantizar que puedan desarrollar su actividad en un entorno de seguridad, respeto y convivencia.

En este sentido, la Asociación reafirma su compromiso con el uso de los cauces legales e institucionales como herramienta para combatir cualquier manifestación de violencia, acoso o desprestigio hacia el arbitraje.

“Desde AESAF seguiremos trabajando con responsabilidad, firmeza y respeto institucional para proteger la dignidad del colectivo arbitral y contribuir a un entorno deportivo basado en la convivencia y el respeto”, señaló Valentín Pizarro, presidente de AESAF.

La Asociación subraya además la importancia de continuar impulsando medidas de prevención, sensibilización y educación en valores dentro del deporte español, en línea con las distintas iniciativas trasladadas recientemente al Consejo Superior de Deportes en materia de protección arbitral y lucha contra la violencia en el deporte.

AESAF continuará colaborando con las instituciones deportivas y administrativas competentes para fortalecer el reconocimiento, la protección y la seguridad del colectivo arbitral en todos los niveles del fútbol español."