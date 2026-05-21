Israel libera a los detenidos de la flotilla a la espera de su inminente deportación

Homenaje a los activistas de la Global Sumud Flotilla detenidos por Israel, en la Concha del Espolón de Logroño.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha indicado este jueves que "todo apunta" a que Israel se dispone a deportar vía Turquía a los activistas de la flotilla a Gaza detenidos, entre los que habría más de 40 españoles, en las próximas horas.

En declaraciones a 'La Hora de la 1', el ministro ha explicado que el cónsul español le ha informado de que los españoles detenidos, de los que sigue sin haber una cifra oficial aunque estiman que serían 44, estarían siendo trasladados ya al aeropuerto de Ramon, junto al resto de activistas para, "como todo apunta, ser deportados vía Turquía a las 15:00 horas".

Con todo, el ministro ha querido mostrar precaución, insistiendo en que "no está confirmado todavía oficialmente". "Están en un centro de detención y eso es lo que todo apunta que va a ocurrir", ha añadido.

No obstante, poco después una portavoz de la Flotilla de la Libertad, una de las organizaciones que ha promovido la iniciativa, ha indicado que el cónsul español les ha trasladado que "van a ser deportados hoy mismo" hacia Turquía en aviones fletados por el Gobierno turco y que desde ayer han permanecido recluidos en la cárcel de Kitzot.

Albares: "Han sido detenidos ilegalmente en aguas internacionales, donde ningún agente israelí tiene jurisdicción"

Por otra parte, Albares ha aprovechado para dejar claro tanto a los detenidos como a sus familias que cuentan con todo su apoyo, el del Ministerio, el de la Embajada y el del cónsul, que hasta el momento no ha podido visitarles aunque lo ha solicitado, y que gozan de toda la protección diplomática y consular.

Asimismo, ha señalado que la víspera convocó a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, y se procedió a entregarle "una nota verbal, que es el documento de protesta más formal que hay", al igual que se ha remitido otra al Ministerio de Exteriores israelí reclamando la liberación inmediata de los detenidos.

"Estos españoles que han sido detenidos ilegalmente en aguas internacionales, donde ningún agente israelí tiene ninguna jurisdicción sobre ningún ciudadano español", ha recalcado, asegurando que hace "directamente responsables de cualquier cosa que les pueda ocurrir" a las autoridades israelíes.

"Les vamos a proteger frente a cualquier eventualidad y por supuesto también les vamos a proteger frente a cualquier calumnia que les vincule con grupos terroristas", ha asegurado, insistiendo en que "son ciudadanos pacíficos y lo que están exigiendo es lo que exige cualquier Estado decente como hace España". "Los gazatíes tienen derecho a la ayuda humanitaria, a la atención médica, a la atención hospitalaria y a la educación, como cualquier ser humano del planeta", ha rematado.

Albares también se ha referido al vídeo difundido en redes sociales por el ministro ultra israelí Itamar Ben Gvir, en el que increpa a los detenidos a su llegada en el puerto de Ashdod y se les ve arrodillados y con la cara en el suelo.

"Vamos a seguir insistiendo para que el ministro israelí que aparecía ayer en ese vídeo odioso, inhumano, monstruoso, no solamente no pueda entrar a España", donde ya tiene una prohibición de entrada al igual que el también ministro Bezalel Smotrich, "sino que no puede entrar en toda la Unión Europea".