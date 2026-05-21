Diez prendas de la colección de Bad Bunny para Zara que querrás llevar a sus conciertos en España 

Este viernes es un día marcado a fuego en el calendario para los fans de Bad Bunny en España. El artista puertorriqueño dará este viernes su primer concierto en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona y para celebrar la ocasión, Benito ha lanzado este jueves su colección de ropa para Zara.

Bautizada como Benito Antonio, la colaboración incluye alrededor de 150 prendas y accesorios de siluetas sencillas y colores vibrantes. Muchas de esas prendas son perfectas para lucir en los doce conciertos que el artista dará entre Barcelona y Madrid ya que, como ha quedado claro en los últimos años, vestirse para un concierto y cumplir el dress code es ya todo un ritual.

En este caso, es difícil de imaginar un concierto de Bad Bunny sin pantalones cortos, colores llamativos o algún accesorio para rematar el look. Por eso hemos seleccionado varias prendas y complementos de la colección de Zara para triunfar.

La camiseta con mensaje

Camiseta con mensaje en color verde ZARA

Bad Bunny hizo historia en los Grammy de este año a ser el primer artista latino en ganar el premio al álbum del año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS y lo recibió denunciando la situación de los migrantes en Estados Unidos y reivindicando la empatía.

"Lo único más poderoso que el odio es el amor", pronunció entonces, y esa esa la frase que aparece estampada en esta camiseta, disponible en varios colores. Puedes comprarla por 25,95 euros.

Bermudas naranjas

Bermudas en color naranja ZARA

Si hay un tono cálido que transmite verano ese es el naranja. El color es uno de los protagonistas de la colección que ha diseñado el artista de Puerto Rico y estas bermudas son la prenda perfecta para incluir algo de este tono en el estilismo sin pasar demasiado calor. Puedes comprarlas por 39,95 euros.

Camisa 'boxy' de cuadros

Camisa de cuadros rosa ZARA

De corte boxy, con estampado de cuadros y un bonito color rosa, esta camisa elaborada en algodón es perfecta para llevar a los conciertos sin necesitar demasiados accesorios. Si prefieres otro tono, también está disponible en blanco y verde. Puedes comprarla por 39,95 euros.

Pantalón de lino en verde menta

Pantalón de lino ZARA

Las temperaturas en los próximos días irán subiendo poco a poco y no se espera que en junio la situación cambie demasiado. Por eso lo mejor es apostar por tejidos frescos y naturales como el lino. En este caso, este pantalón en un verde entre agua y menta es perfecto para disfrutar a todo color. Puedes comprarlo por 49,95 euros.

'Shorts' satinados

Pantalón corto satinado ZARA

Un pantalón largo o una bermuda es la opción más conservadora para el concierto, pero si se quiere emular de verdad a Bad Bunny lo ideal sería llevar unos shorts bien cortos. Él lo sabe y por eso ha incluido este modelo satinado que está disponible en color verde y en rosa palo. Puedes comprarlo por 29,95 euros.

Gorra en tejido denim

Gorra 'Benito Antonio' ZARA

Marta Ortega, presidenta de Inditex, fue la primera en lucir esta gorra de la colección del artista con el nombre 'Benito Antonio' estampado sobre el accesorio. Ella la llevó en verde pero se ha lanzado en varios colores, como esta en tejido vaquero que es perfecta para esperar al sol antes de que empiece el espectáculo y reutilizar en cualquier otro momento. Puedes comprarla por 25,95 euros.

Sudadera NUEVAYoL

Sudadera NUEVAYoL ZARA

NUEVAYoL es uno de los grandes éxitos del último disco del cantante y la prenda es probablemente el gran objeto de deseo de la colección. De hecho, ya se ha agotado en la web de Zara pero se repondrán unidades pronto, por lo que conviene estar atento para hacerse con ella y poder llevarla al salir del concierto. Puedes comprarla por 49,95 euros.

Bolso-riñonera para llevar al hombro

Riñonera para llevar al hombro ZARA

Este accesorio a medio camino entre el bolso y la riñonera para llevar al hombro es ideal para guardar todo lo necesario para el concierto sin pasarse de tamaño, pero también para lucir todo el año. Está disponible en varios colores pero este modelo en beige se puede reutilizar constantemente con todo tipo de estilismos. Puedes comprarlo por 25,95 euros.

Cortavientos naranja

Cortavientos naranja ZARA

Es una de las prendas de la temporada, con modelos para todos los gustos, y la colección de Bad Bunny para Zara no iba a ser menos. Este cortavientos en color naranja, que también se ha lanzado en rosa, es ideal para atar a la cintura durante el concierto y poder ponérselo a la salida si baja la temperatura. Puedes comprarlo por 69,95 euros.

Bandana estampada

Bandana estampada ZARA

Las bandanas han formado parte del estilo de Bad Bunny desde sus inicios, por eso era imprescindible incluir alguna en la colección. Al artista y Zara han lanzado este modelo en el que se vuelve a utilizar la frase "lo único más poderoso que el odio es el amor". Está disponible en varias combinaciones de colores, como esta en rosa y verde con toques de azul. Puedes comprarla por 19,95 euros.