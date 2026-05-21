Eva, 20 años, lidera una macrodemanda contra Trump por la emergencia climática: "Si nunca arriesgas, no sucede nada bueno"

La etapa universitaria suele estar marcada por los estudios, los primeros pasos profesionales y, cómo no, una intensa vida social. Hacer planes, salir de fiesta o viajar con los amigos suele ser la tónica habitual. Desde luego, llevar a los tribunales al presidente de tu país no suele entrar en la agenda de ningún estudiante. Sin embargo, para Eva Lighthiser, una joven de 20 años de la Universidad de Colorado, los planes de fin de semana han dado paso a una batalla legal histórica contra Donald Trump.

El profundo vínculo de Lighthiser con la naturaleza viene de lejos. Creció acampando y escalando montañas en Livingston (Montana), un entorno que la marcó de por vida. En 2020, comenzó a involucrarse de lleno en los litigios climáticos liderados por jóvenes, y en mayo de 2025 asumió el reto más importante de su trayectoria: dar la cara como demandante principal en el caso federal bautizado como Lighthiser contra Trump.

El caso: el derecho a un futuro habitable

En esta macrodemanda, Lighthiser y otros 22 jóvenes acusan al Gobierno federal de Estados Unidos de violar sus derechos constitucionales. ¿El motivo? La aprobación sistemática de órdenes ejecutivas destinadas a impulsar la industria de los combustibles fósiles, agravando drásticamente el calentamiento global.

Aunque un tribunal desestimó el caso el pasado otoño, la joven y sus compañeros no han tirado la toalla. En abril viajaron hasta Portland (Oregón) para presionar por su reapertura. "Denunciamos a esta Administración por sacrificar mi vida y la de mis compañeros al expandir los combustibles fósiles por el simple ansia de poder", declaró la activista en un contundente discurso a las puertas del juzgado, según recoge el diario The Guardian.

David contra Goliat: escepticismo legal

El desafío jurídico es titánico. Pat Parenteau, experto en derecho ambiental de la Facultad de Derecho de Vermont, expresa ciertas reservas sobre el recorrido real de la demanda. “Los tribunales no tienen la capacidad de reformar el sistema energético de Estados Unidos, y no van a considerar las peticiones para que lo hagan”, afirma.

No obstante, el experto empatiza profundamente con los jóvenes: “Creo en su causa porque lo que defienden es lo que la ley debería ser, pero no es lo que la ley es”, complementa.

El peso de un apellido junto al del presidente

Ajenos al escepticismo, los demandantes se muestran optimistas sobre la reapertura y resolución del caso. “Existen riesgos. Pero si nunca se corren riesgos, no sucede nada bueno”, sostiene Lighthiser con un aplomo impropio de su edad.

Una valentía que ha llenado de asombro y orgullo a su familia. “Enfrentarse a Trump no es lo primero que uno se imagina que ella haría. Creo que Eva ha tenido que esforzarse mucho”, apunta su padre, Mark.

Su madre, Erica, remata la historia resumiendo el vértigo de la situación: "A ver, impacta ver nuestro apellido escrito justo al lado del del presidente de Estados Unidos. Pero sé que ella tiene un profundo sentido del deber y la responsabilidad hacia las generaciones futuras. Lo veo en sus ojos", concluye.