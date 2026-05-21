El sueldo soñado de Elon Musk: 635.000 millones de euros, pero para cobrarlo tendrá que fundar una colonia humana en Marte

Space X saldrá a bolsa el próximo mes de junio. La compañía de Elon Musk ya ha presentado su folleto ante el regulador estadounidense. En este documento tiene que informar sobre sus números y otros detalles de interés, como las acciones que van a salir a cotización.

En el folleto no se revelan todos los datos que esperaban los inversores. Quedan dudas como el valor de las acciones o el precio de la salida a bolsa. Sin embargo, hay otros aspectos que resultan interesantes y que ofrecen pistas sobre las intenciones de Musk para el futuro de la compañía.

En primer lugar, llama la atención que el magnate se reserva el 85% de las acciones con derecho a voto, lo que le asegura el control de Space X. También se desvela el objetivo de construir una colonia humana en Marte.

La colonia de Elon Musk en Marte

En la documentación presentada al regulador aparece un hito extraordinario: la creación de una colonia humana en Marte. De este modo, Musk pretende extender la vida humana a otros planetas.

Detrás de esta meta hay un importante incentivo financiero: mil millones de acciones de Space X para Elon Musk. Pero para acceder al paquete tiene que establecer una "colonia humana permanente en Marte con al menos un millón de habitantes", tal y como desvela Business Insider, que ha revisado el folleto.

Otra cuestión relevante es que, una vez alcanzado este hito, Musk tendrá que seguir al frente de la compañía y las acciones se dividirán en 15 tramos.

Cabe recordar que el patrimonio neto de Elon Musk es de 635.000 millones de euros, y que se juega su prestigio y futuro con esta operación de salida a bolsa. Gran parte de la remuneración que pueda recibir por Space X depende de que se cumplan estos objetivos.

De la minería de asteroides al turismo en Marte: los mercados "multibillonarios" que Elon Musk planea conquistar con la siguiente era de SpaceX

Pero la colonia en Marte no es la única ambición de Elon Musk.

Uno de los planes que quiere poner en marcha son los viajes en la Tierra con la Starship. Así pretende conectar cualquier punto del planeta en menos de una hora.

Otra de sus intenciones tiene que ver con la minería de asteroides. Musk es consciente de que los asteroides tienen recursos muy valiosos, como ciertos elementos de tierras raras. El obstáculo en este sentido es que la minería resulte económicamente viable, ya que precisaría de grandes recursos tecnológicos.

Musk también ha declarado la intención de fabricar productos con los materiales encontrados en la Luna y en Marte, así como producir energía en el planeta rojo y transportar pasajeros para impulsar el turismo espacial.