Melody hace balance horas antes de la final de Eurovisión: "El público está con nosotros"

Apenas quedan unas horas para que los candidatos y candidatas se suban por última vez al escenario de Basilea. Eurovisión llega a su fin en la noche de este sábado, el jurado ya se ha pronunciado, pero faltan los votos del público. Y es en este contexto en el que Melody ha atendido a RTVE, para hacer balance de estos días e, incluso, meses, desde que se erigió ganadora en el Benidorm Fest.

"Estoy superemocionada, muy contenta, feliz", ha sostenido. La de Dos Hermanas ha reconocido que tiene "muchas ganas de poder salir al escenario" e interpretar Esa Diva en la que llevan "muchísimos meses trabajando". "Es increíble todo lo que lleva y conlleva esta actuación", ha apostillado.

La periodista le ha preguntado por la actuación de este viernes, la que todos los candidatos ejecutaron su interpretación únicamente ante el jurado, para que pudiera puntuar a sus favoritos. En la de Melody, tal y como ha apuntado la entrevistadora, hubo algunos fallos en realización.

"Esperamos que toda la realización esté perfecta y que todo esté bien", ha asegurado, "Y, si no, el público nos va a entender", ha apostillado. "Esto no es llegar y cantar: son muchas horas de espera, son muchas cosas", ha considerado, antes de indicar que "no es nada fácil".

"Yo creo que el público está con nosotros y entiende perfectamente la situación y que pueden pasar cosas", ha sentenciado.

Finalmente, le han preguntado por cuando ya buscó representar a España en Eurovisión. Fue en 2009, con Amante de la luna. Entonces, según la periodista, la artista aseguró que lo importante no era tanto ganar como dejar huella. Y este sábado lo ha ratificado.

"Creo que Esa Diva ha calado en el corazón de la gente y yo, como artista y como persona, creo que ya me he hecho un huequito más en cada uno de los españoles y también de la gente que nos ha seguido", ha apuntado Melody. Y, para ella, en calidad de artista, "eso es lo que más me enorgullece", ha concluido.

