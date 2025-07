Michael Douglas revela por qué no tiene intención de volver al cine a corto plazo

Michael Douglas, uno de los actores más conocidos y más prolíficos de Hollywood, lleva un tiempo alejado de los sets de rodaje y dedicando gran parte de su tiempo a debatir sobre su carrera y recoger premios como el que recibió en el Festival Internacional Karlovy Vary.

En la rueda de prensa del festival, Douglas habló sobre su carrera y explicó por qué se apartó del cine. El actor reveló que no ha trabajado en varios años "a propósito" y que se dio cuenta "de que tenía que parar".

"He estado trabajando muy duro durante casi 60 años y no quería ser una de esas personas que caen muertas en un set de rodaje", explicó Douglas en declaraciones recogidas por Variety.

Sobre su futuro profesional, el intérprete aseguró en la rueda de prensa que estaba "muy feliz con haberse tomado algo de tiempo libre". Además, aseguró que "no tiene intención" de volver al trabajo en este momento.

Eso sí, el actor ha asegurado que no está jubilado y que deja la puerta abierta a algún proyecto que pueda resultarle estimulante. "No me he retirado porque si se presentara algo especial, volvería. Pero si no es así, estoy muy feliz. Me gusta ver a mi mujer trabajar", aseguró Douglas.