Preguntan a Víctor Manuel por los jóvenes que cantan el 'Cara al sol' en las discotecas y deja un mensaje que se sale de los tópicos

El cantautor, productor musical y director cinematográfico Víctor Manuel, galardonado en el año 2022 con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, se ha pronunciado de una forma que se sale de todos los tópicos cuando le han preguntado por los jóvenes que últimamente cantan en las discotecas el Cara al sol, himno de la Falange Española de las JONS y uno de los himnos oficiales del franquismo.

"¿Sabes lo que pasa? Que ahora las redes amplifican todo instantáneamente, y eso, que es una gilipollez, y todos hemos hecho gilipolleces de jóvenes, de repente toma una dimensión sobrenatural", ha dejado claro el artista en una entrevista en InfoLibre.

No es la primera vez en las últimas semanas que Víctor Manuel, que está presentando su disco Solo a solas conmigo, habla sobre el auge de los partidarios del franquismo, un tema muy en debate después del estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del pasado mes de octubre, que recoge que un 21% de los españoles ve como 'buena o muy buena' la etapa de la dictadura de Francisco Franco.

El mismo documento reflejaba también que entre los jóvenes hay un 19% que cree que el franquismo fue positivo.

La solución de Víctor Manuel: un mensaje uno a uno

En esa charla con InfoLibre, Víctor Manuel ha señalado lo que él haría con esos jóvenes: "Yo se lo explicaría uno a uno: 'Tú eres gay, pues mira, mañana vas a la cárcel porque no puedes tener novio o novia'. Entonces te dirían: 'Ah, no, eso no lo quiero'. Y seguiría con más ejemplos".

El artista ha insistido en que "si esta sociedad es la que es, con todas las consecuencias, es porque nos la hemos dado": "Los más jóvenes no, pero sí sus padres. Ya no digo que sea una maravilla, simplemente habitable".

"Y todo ese discurso de algunos jóvenes lo dicen sin saber lo que dicen, porque va en contra de una sociedad habitable y a favor del guerracivilismo, de la división, la muerte y la oscuridad, y eso no lo puede querer un chaval de 18 años para nada. Bueno, habrá una parcela de la sociedad de imbéciles, como siempre le ha habido en este país y en todos los países, de gente que piensa que eso es lo mejor"; ha admitido.

Meterlos en un "túnel del tiempo"

En una reciente entrevista con Henar Álvarez, Víctor Manuel ya explicaba lo que haría con los jóvenes que tienen el franquismo idealizado: "Me gustaría llevarles por el túnel del tiempo y ponerles en la época y exponerle por ejemplo a lo que uno hacía cuando tenía ocho años: cantar el Cara al sol y hacer el saludo fascista en el patio del colegio".

"O, si no, ponerles ante un espejo. Decir: 'Mira, tú que eres chica, ¿quieres poder abrir una cuenta en el banco tú o que te autorice tu marido o tu compañero a abrirla, o tus padres? ¿O quieres abortar?'. Como a todo te van a decir que sí, pues a continuación decir: 'Pues entonces, ¿qué haces, imbécil, pensando que una dictadura es mejor que una democracia?", añadió.