Manuela Carmena tiene muy claro cuál tiene que ser la respuesta de los europeos a la pretensión de Trump con Groenlandia 

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha estado este domingo en el programa de La Roca, que conduce Nuria Roca en laSexta, y ha valorado todo lo que está pasando en Venezuela tras la detención por parte de Estados Unidos de su ya expresidente, Nicolás Maduro, así como las amenazas de Donald Trump a Groenlandia.

Durante la entrevista, Carmena ha sido preguntada por lo que le hace falta a Europa para responder a esas pretensiones imperialistas del presidente de Estados Unidos sobre el territorio danés.

"Falta que los europeos, no Europa ni los representantes de Europa, seamos conscientes tenemos de que hay un momento en el que tenemos que decir que decir 'no'. Hay que recordar lo que pasó con el fascismo en aquellos años dramáticos cuando empezaban a haber aquellas actuaciones que indicaban por donde iba el fascismo con todo lo que estaba pasando en Alemania, cuánta gente no le dio importancia y cuánta gente no dijo no", ha echado la vista atrás.

Carmena ha asegurado que "hay un momento en el que hay que decir que no a que se hunda el derecho internacional o a que no tengan valor los derechos humanos".

"Hay que leer la historia, verla y estar orgulloso de ella"

La exalcaldesa, además, ha añadido que "eso hay que decirlo en las escuelas, en las familias, en las empresas o en las organizaciones sociales. "Lo tenemos que decir todos los europeos", ha sentenciado.

"Tenemos que hacer esos valores nuestros y aprender a decir que no", ha insistido la exregidora madrileña. Carmena, entonces, ha señalado la importancia de conocer la historia para que no se repitan los episodios más trágicos.

"Por eso es tan importante ver la historia del mundo y ver como en los años 20 hubo tanta gente en Alemania que no dijo ese no y dijo bueno o a lo mejor, pero no dijo no. Hay momentos en los que hay que decir que no, como el secuestro que hemos vivido en Estados Unidos o al discurso del desprecio y la burla constante de Estados Unidos que estamos viendo", ha afirmado.

Carmena se ha referido a que "cuando hablo de Europa quiero pensar en los europeos, en lo que se está hablando en las casas, colegios y en esa necesidad de decir que no".

"Hay que proteger lo que ha significado esa cúpula de un derecho internacional, de los derechos humanos y de la carta de la ONU. Hay que leer la historia, verla y estar orgulloso de ella", ha finalizado.