Muere el actor Javier Manrique a los 56 años

El actor Javier Manrique, conocido por protagonizar Jacinto Durante, representante, y por ser un secundario recurrente del cine de Álex de la Iglesia, con apariciones en cintas como El día de la bestia o Las brujas de Zugarramurdi, ha fallecido este jueves a los 56 años.

Así lo anunció este jueves la Academia de Cine en sus redes sociales, donde recordaron sus papeles en películas como Todo es mentira, El día de la bestia, Así en el cielo como en la tierra o Más que amor, frenesí.

Nacido el 27 de noviembre de 1968 en Lima (Perú) había sido un habitual en diversas producciones españolas tanto de cine y como televisivas. Participó con el papel de José Antonio en la serie de TVE A las once en casa, dio vida a Lorenzo en Camera Café (Telecinco) y protagonizó la serie Jacinto Durante, representante, donde daba vida a un manager poco reconocido y con pocos talentos que vivía con su mujer y su suegros.

El actor, que durante su carrera fue nominado por su papel en A las once en casa a Mejor actor secundario de la Unión de Actores en 1999, protagonizó en 2018 su última película El camino de la totalidad (2018).

Hace unos días, la dramaturga y directora Aitana Galán, compartía una imagen del actor a modo de despedida. "Este es Javi, en la revista Tiempo, allá por el 94. La que está detrás soy yo, su dire en esos años, su amiga desde entonces, aunque nos viésemos poco. Un actor inmenso y un ser humano especial, como lo son los grandes: Una estrella", escribió junto a la instantánea.