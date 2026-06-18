Muere Daveigh Chase, actriz de 'The Ring' y 'Lilo & Stitch', a los 35 años 

Daveigh Chase, la exactriz infantil conocida por dar vida a Samara Morgan en la película de terror The Ring y prestar voz a Lilo en Lilo & Stitch, ha fallecido a los 35 años, tal y como ha informado el portal estadounidense TMZ.

Roy Hernandez, novio de la actriz, dijo al medio de celebridades que Chase falleció el martes a causa de una meningitis y una infección en la sangre, provocando problemas sépticos y el consiguiente fallo de su organismo.

El medio asegura que a principios de mes, la actriz había ingresado a un hospital de Los Ángeles por desnutrición.

Nacida el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Chase comenzó su carrera como actriz de comerciales y teatro a los siete años y un año más tarde debutó en televisión participando en series como Sabrina, cosas de brujas o Embrujadas.

Algunos de sus trabajos más recordados son su interpretación de Samantha Darko en Donnie Darko, protagonizada por Jake Gyllenhaal, su interpretación de Lilo, en la película y series derivadas de Lilo & Stitch y como la tétrica niña de pelo lacio y mojado Samara Morgan en The Ring, junto a Naomi Watts.