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Muere Daveigh Chase, actriz de 'The Ring' y 'Lilo & Stitch', a los 35 años
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Muere Daveigh Chase, actriz de 'The Ring' y 'Lilo & Stitch', a los 35 años 

La joven falleció a causa de una meningitis que le provocó una sepsis. 

EFE
Daveigh Chase, en una imagen de archivo
Daveigh Chase, en una imagen de archivoGetty Images

Daveigh Chase, la exactriz infantil conocida por dar vida a Samara Morgan en la película de terror The Ring y prestar voz a Lilo en Lilo & Stitch, ha fallecido a los 35 años, tal y como ha informado el portal estadounidense TMZ.

Roy Hernandez, novio de la actriz, dijo al medio de celebridades que Chase falleció el martes a causa de una meningitis y una infección en la sangre, provocando problemas sépticos y el consiguiente fallo de su organismo.

El medio asegura que a principios de mes, la actriz había ingresado a un hospital de Los Ángeles por desnutrición.

Nacida el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Chase comenzó su carrera como actriz de comerciales y teatro a los siete años y un año más tarde debutó en televisión participando en series como Sabrina, cosas de brujas o Embrujadas.

Algunos de sus trabajos más recordados son su interpretación de Samantha Darko en Donnie Darko, protagonizada por Jake Gyllenhaal, su interpretación de Lilo, en la película y series derivadas de Lilo & Stitch y como la tétrica niña de pelo lacio y mojado Samara Morgan en The Ring, junto a Naomi Watts.

EFE
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