El mensaje de la presentadora de la ONCE que tienes que ver antes del eclipse de sol

Este miércoles 12 de agosto, millones de españoles mirarán al cielo para observar un fenómeno meteorológico que pocas veces ocurre. Un eclipse de sol, a eso de las 20.30h, anticipará la noche en la península. Especialmente en la franja norte del país, donde se verá un eclipse solar total que no se podía contemplar en nuestro territorio desde hacía más de cien años.

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Y, por supuesto, nadie quiere perdérselo. En muchas localidades y pueblos se espera la llegada de cientos de personas, muchas de ellas extranjeras. La expectación es total y eso ha hecho que prácticamente se agoten las gafas especiales que se necesitan para ver con seguridad un eclipse.

Las autoridades sanitarias recuerdan que sólo se pueden usar unas gafas debidamente certificadas con la norma ISO 12312-2 para evitar daños en la retina. Y no es una broma: autoridades de Consumo de varias comunidades autónomas han ordenado la retirada del mercado y la recuperación del producto de manos de los consumidores de siete modelos de gafas para el eclipse solar por riesgo de lesiones oculares. ¿El motivo? No cumplían con la homologación necesaria.

Tampoco debe verse sin gafas. La radiación que existe durante un eclipse puede provocar una lesión fotoquímica o térmica, algo que puede causar daños permanentes en nuestra visión. Este riesgo existe tanto si se mira al sol sin protección a simple vista como si se utilizan métodos inadecuados.

Patty Bonet, la presentadora de los sorteos de la ONCE en RTVE, ha subido un vídeo a sus redes sociales recordando que el eclipse debe verse con gafas. "Vamos a vivir un eclipse total de sol. Y por eso, por favor, utilizad gafas que estén homologadas. Que no queremos que nadie se incluya más en nuestro club de no ver un pimiento. No olvidéis disfrutar mucho, pero protegiendo vuestros ojos", ha dicho con el toque divertido que la caracteriza.

Un mensaje que, por supuesto, ha calado entre sus seguidores y que han aplaudido. "Me encanta cómo transmites, Patty" o "Hay que quererte sí o sí" son algunos de los mensajes que se pueden leer en sus cuentas de X o TikTok.

Patty Bonet es una actriz, periodista y presentadora que se ha consolidado como una de las voces más relevantes en España en materia de inclusión, diversidad y visibilidad de la discapacidad en los medios de comunicación y las artes escénicas.

Como actriz, ha participado en series como ‘Feria: la luz más oscura’, de Netflix o ‘Fácil’, de Movistar Plus. En cine la hemos podido ver en largometrajes como ‘Los renglones torcidos de Dios’, ‘El Hoyo 2’ y ‘Bodegón con fantasmas’.