No, no es recomendable poner las gafas de eclipse a los perros ni obligarles a mirar

¡Llegó el gran día! A partir de las 19.30 horas una gran parte de la península Ibérica será testigo del que dicen es un evento astronómico histórico: un eclipse total que sumirá a una buena parte de España en la oscuridad total durante unos breves minutos. Tenemos todo tipo de información sobre ello: horarios, lugares en los que se hará de noche, consejos para no dañar nuestros ojos, fases del eclipse, predicción meteorológica...

Pero hay algo en lo que solo unos pocos han reparado: ¿cómo afectará a nuestras mascotas? "El eclipse no representa en sí mismo una amenaza para los perros. El verdadero riesgo procede de determinadas conductas humanas y del entorno multitudinario y de agitación que puede generarse alrededor de este fenómeno", aclara José Miguel Doval, el presidente de la Real Sociedad Canina Española.

Pero de parte de la RSCE sí que tienen una advertencia clara: no debemos obligarlos a participar en la experiencia como si la vivieran igual que nosotros. Por eso, recomiendan desde la comisión científica no colocar gafas para eclipses a los perros ni obligarlos a mirar directamente al sol.

"Los perros no suelen mirar directamente al sol por iniciativa propia. El riesgo puede aparecer cuando se intenta dirigir su atención hacia el fenómeno, sujetarles la cabeza para hacer una fotografía o colocarles unas gafas que no han sido diseñadas para ellos", aseguran en un comunicado. Efectivamente, las gafas homologadas que se comercializan para observar el eclipse están concebidas para las personas y no deben utilizarse en animales.

Para disfrutar del eclipse de forma segura, la RSCE recomienda a los cuidadores seguir una serie de pautas:

No colocarle gafas ni dirigir su mirada hacia el sol. El perro no necesita observar el eclipse y no debe ser forzado a hacerlo, tampoco para tomar fotografías.

Mantener una rutina tranquila. Conviene actuar con normalidad y evitar generar un ambiente de alarma o excitación excesiva.

Evitar aglomeraciones. Si la observación se realiza en un lugar concurrido, con ruido, tráfico o mucha actividad, puede ser preferible dejar al perro en casa, en un entorno conocido.

Llevarlo sujeto e identificado. Si sale al exterior, debe ir con correa y correctamente identificado para evitar fugas ante un posible sobresalto.

Prestar atención a posibles señales de estrés. Jadeo excesivo, temblores, gemidos, inquietud o la búsqueda de un escondite pueden indicar que el animal necesita alejarse del ruido y permanecer en un lugar tranquilo.