Marlaska quita hierro a que Marruecos reclame Ceuta y Melilla

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que España está preparada para evitar una nueva entrada masiva de migrantes en Ceuta como la del pasado 30 de julio y ha restado importancia a que las autoridades de Marruecos se arroguen la soberanía de las ciudades autónomas.

En concreto considera que no tienen "ningún alcance" las declaraciones del ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, que en una entrevista este martes dijo que la soberanía de ambas ciudades es un asunto "pendiente". "Seguimos aferrándonos a nuestras tierras", señaló.

En un acto en la sede de Protección Civil, Marlaska ha evitado evitó entrar a la polémica y ha elogiado la cooperación de Marruecos en el control migratorio y la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, asegurando que es un socio fiable tanto para España como para el conjunto de la Unión Europea.

Así, Marlaska ha subrayado que la Comisión Europea aplaudió la coordinación entre España y Marruecos para devolver a las más de 70.000 personas que entraron irregularmente en un solo día a Ceuta, en la peor crisis migratoria sufrida por España.

Y no da relevancia a las palabras del ministro marroquí: "Esas referencias para mí no tienen ningún alcance", ha indicado, insistiendo en que la cooperación con el país vecino es "extraordinaria".

Monitorizan redes y vigilan movimientos

En ese sentido, ha asegurado que España está "preparada" para evitar una nueva entrada masiva, ante los llamamientos por redes sociales en el país magrebí para repetirla en una fecha próxima.

Según asegura, el Gobierno está "monitorizando las redes" y los medios de información, vigilan si hay movilizaciones y movimientos de ciudadanos en Marruecos para detectar un nuevo intento de cruce masivo. Asegura además que Rabat comparte información y trabaja con "lealtad y confianza" y está "implementando medios para proteger la frontera".

Además, el ministro ha reiterado que "no hay sitio en España" para los que intentan entrar irregularmente "violentando la ley" y les avisa de que no van a ser trasladados a la península ni van a poder acceder a ningún tipo de protección.

A los migrantes que piensan cruzar a Ceuta o Melilla les ha advertido de que las mafias de tráfico de personas ponen en riesgo sus vidas y por tanto ese "no es un camino de futuro sino con un trágico final" que les va a devolver al lugar de donde salieron