Lo que han tenido que poner en la puerta de una farmacia antes del eclipse es algo que se está viendo en muchos sitios

Ha llegado el día. España, por primera vez desde 1905, va a vivir un eclipse solar total, algo que está atrapando y tiene en vilo a la mitad norte del país -y también a los que se desplacen desde el sur para verlo-, que es desde donde se va a poder disfrutar de este espectáculo astronómico.

Esa locura ha derivado en que las gafas de protección se hayan acabado y, los que han dejado para última hora el comprarlas, están teniendo muchos problemas para encontrar un unidad. No hay en grandes centros comerciales, tampoco en farmacias ni en la mayoría de ópticas.

Por ello y para informar a aquellos clientes que se han acercado a los diferentes negocios a preguntar y con el objetivo de evitar tener que repetir una y otra vez que se han quedado sin gafas para el eclipse, muchos establecimientos han colocado carteles informativos en sus puertas.

De todos los que lo han hecho se ha viralizado una farmacia vista en Málaga que ha pegado en su puerta cinco folios para informar que se han quedado sin gafas. "No tengo gafas para el eclipse", se puede leer, estando cada palabra en una hoja salvo el "para el" que se incluye en el mismo.

En caso de encontrar gafas hay que tener en cuenta que cumpla la seguridad necesaria para ver el eclipse de forma segura. Facua ha avisado de la retirada del mercado de otras gafas para el eclipse solar de la marca Mó, de Multiópticas, que se suman a la orden que prohíbe la venta de las gafas a la venta de Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia.

Las gafas afectadas corresponden al lote 0326, modelo 2508-RS003. La Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Gobierno balear las incluyó este martes en la red de alerta de productos no alimentarios peligrosos que coordina el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.