Los detalles de la boda de Georgina y Cristiano en Cascais: con sus hijos como testigos y con una fecha nada casual

Después de semanas de rumores, por fin se ha confirmado. Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se han dado el 'sí, quiero' este martes. La pareja ha anunciado la esperada noticia con una instantánea en sus redes sociales donde han mostrado sendas alianzas y un mensaje "C❤️G" que sellaba su amor como marido y mujer.

El enlace, a través de una ceremonia civil "de carácter privado e íntimo", ha tenido lugar en Cascais (Portugal) y ha contado únicamente con los cinco hijos como testigos, tal y como ha confirmado el representante del futbolista a través de un comunicado.

La fecha, así como dónde tendría lugar el enlace, ha sido motivo de especulaciones desde las últimas semanas de julio hasta este fin de semana, es decir, justo después del Mundial de fútbol que el futbolista disputó con la selección portuguesa.

Primero fue una filtración que apuntaba al 1 de agosto en la Quinta da Regaleira, en Sintra, donde se habló incluso de que los invitados tendrían que acudir de negro. Sin embargo, todas las alarmas saltaron la pasada semana cuando una supuesta filtración de The Sun avisó que la pareja se casaría el 8 de agosto en Funchal, Madeira, localidad natal del futbolista. Algo que generó todo un colapso en la isla y que resultó ser una falsa alarma.

Lo que sí dejaron claro ambos es que no habría una gran celebración y que su boda se llevaría a cabo en la más estricta intimidad. "Ella no es una persona a la que le gusten las fiestas grandes, por eso prefiere hacer cosas privadas y lo voy a respetar", dijo Ronaldo en una entrevista con Piers Morgan.

También confirmó la intimidad y lo discreto del enlace una de las hermanas del futbolista, Katia Aveiro, quien aseguró a TV7 Días, que "no tiene fecha marcada". "Este año no voy a ponerme vestido de boda, ni para mí ni para él", añadió.

11 de agosto, una fecha nada casual

A pesar de haber jugado "al despiste" no confirmando la fecha de la ceremonia, finalmente, la pareja ha elegido no ha elegido una fecha casual, sino una con mucho significado el 11 de agosto para darse el 'sí, quiero', justo un año después de que anunciasen públicamente su compromiso, con un ostentoso anillo de por medio.

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribía Rodríguez junto a la imagen de su mano con un gran diamante central de talla ovalada que se estima tiene entre 35 y 30 quilates y que podría haber costado hasta seis millones de euros.

La influencer se pronunció sobre ello en una entrevista con Elle, donde bromeó que era "lo mínimo que me podía ofrecer después de diez años de espera". A pesar de que tarde o temprano la pareja iba a contraer matrimonio, Rodríguez reveló a la revista lo mucho que le impactó el anillo de compromiso.

"La verdad es que cuando me pidió la mano fue lo último en lo que pensé, tarde mucho en asimilar la tremenda pieza que me regaló. Me quedé tan en shock que lo dejé en mi habitación y hasta el día siguiente no lo abrí a la luz del sol", detalló entonces.

Cascais, su nido de amor con la casa más cara de Portugal

Tampoco es casual que la pareja se haya casado finalmente en Cascais y no en la Madeira natal del futbolista. Allí, en esta localidad ubicada a unos 25 kilómetros de Lisboa, la pareja compró el pasado mes de enero la vivienda, según Vanitatis, "más lujosa y más cara del país" dentro de la urbanización Quinta da Marinha.

Además, ambos compartieron varias instantáneas de sus vacaciones a finales del mes de julio en la localidad portuguesa, poco antes de aterrizar el 29 de julio en Palma a bordo de su jet privado para pasar unos días en Mallorca e Ibiza.

Su mansión en Quinta da Marinha estaría valorada, según el citado medio, en 25 millones de euros, y contaría con una parcela de 12.000 m² y más de 5.000 m² construidos. La mansión contaría con vistas al Atlántico, piscinas interior y exterior, gimnasio, spa, cine privado y amplios jardines para disfrutar con la familia al completo.