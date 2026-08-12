Retiran unas nuevas gafas para el eclipse: consulta todos los modelos afectados

Un nuevo modelo de gafas para el eclipse ha sido retirado del mercado: se trata de unas de la marca Mó, según ha avisado FACUA-Consumidores en Acción.

En concreto, es el modelo las gafas de la marca Mó, de Multiópticas, del lote 0326, modelo 2508-RS003. Ha sido incluido este 11 de agosto en la red de alerta de productos no alimentarios peligrosos, del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, por la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Gobierno Balear

Según la mencionada organización, el motivo de la retirada es el riesgo de lesiones oculares por ser excesivamente oscuras, como ocurría con el resto de gafas que se han quitado de la circulación. Aunque parezca paradójico, esto es así porque "el usuario solo ve oscuridad total y no consigue localizar el disco solar. Como reacción previsible, y estando de cara al sol, el usuario se desliza las gafas hacia la frente, las ladea o se las retira un instante para encuadrar la posición del sol con la intención de volvérselas a colocar inmediatamente".

Es en ese intervalo en el que los ojos pueden quedar expuestos de manera directa a la radiación solar y producirse una lesión en la retina.

Estas gafas se suman así a la lista de lass que las autoridades de consumo ya habían ordenado estos días la retirada y que son los siguientes:

Lionstar (modelo LSP1) : El producto fue incluido el 5 de agosto por la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid en la red de alerta de productos no alimentarios peligrosos que coordina el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, según detalló FACUA.

: El producto fue incluido el 5 de agosto por la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid en la red de alerta de productos no alimentarios peligrosos que coordina el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, según detalló FACUA. ECP Eye Care Proffesional : Incluidas por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León en la red de alerta el 3 de agosto.

: Incluidas por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León en la red de alerta el 3 de agosto. Pelispan : La orden de retirada se incluyó en la red de alerta el 29 de julio de 2026 por el Instituto Galego de Consumo de la Xunta.

: La orden de retirada se incluyó en la red de alerta el 29 de julio de 2026 por el Instituto Galego de Consumo de la Xunta. Homanaje (modelo QW-50Z1) : Incluidas en la red de alerta el 29 de julio, también por la Xunta.

: Incluidas en la red de alerta el 29 de julio, también por la Xunta. Orro (modelo O37-R, lote 2603-01 y fecha de fabricación 2026-03) : Incluidas en la red de alerta por la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno de La Rioja el 30 de julio.

: Incluidas en la red de alerta por la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno de La Rioja el 30 de julio. Opticalia: Se incluyeron el 31 de julio por la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón.