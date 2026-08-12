Un camarero relata lo que le ha hecho una clienta que pidió un café y es el colmo de la desfachatez: "Más agarrada que una pelea de pulpos"

Los camareros saben bien cómo es la naturaleza del ser humano. Su trato constante con gente de toda clase y condición hace que tengan casi una licenciatura en el comportamiento de las personas, tanto bien como para mal.

En este último grupo se enmarca lo que le ha ocurrido con una clienta a un camarero que se hace llamar jxse_hosteleria en TikTok, donde tiene más de 10.000 seguidores. Y la anécdota es de las que hace perder un poco la fe en la humanidad.

"Os cuento cómo hoy me la ha querido liar una clienta y lo que se inventa la gente para pagar menos. Por la mañana ha llegado una señora al restaurante que se quería tomar un cafelito. Total, que me dice: 'Ponme un solo y, al lado, una jarra de leche bien calentita", empieza contando.

"Si yo me he pedido un solo con leche aparte"

"Total, que yo se lo pongo, todo bien. Y cuando me dice: 'Oye, ¿cuánto es?'. Yo claramente le he dicho el precio de un cortado con leche aparte, que es lo que se ha pedido. Y me mira y me dice: '¡Noooo! Si yo me he pedido un solo con leche aparte", relata el hostelero.

"Y yo pensando sí... automáticamente a la mujer se le cambió la cara, pensaba que me la iba a colar. Por último me dijo que qué mal que por un poquito de leche que me le pusiéramos tampoco nos íbamos a hacer pobres. Más agarrada que una pelea de pulpos, como se dice en mi tierra", se lamenta.

"Me dedico a esto y no hay día que no falla un listo"

Lo llamativo del caso es que, a la luz de los comentarios que ha provocado su experiencia, la señora parece no estar sola en su forma de actuar. Por ejemplo, un usuario ha contado: "Yo tenía una clienta que pedía el té con leche aparte 😂😂😂😂 Qué recuerdos y discusiones con la abuela".

"Doy fe personalmente, que me dedico a esto y no hay día que no falla un listo/a de turno por el cual tengas que tragar saliva o irte mordiéndote la lengua, al final se explota", lamenta otra persona.