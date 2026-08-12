Confirmado por la Aemet: las nubes pueden "interferir en la visualización del eclipse" en estas zonas

Uno de los mayores inconvenientes a la hora de contemplar el eclipse es la nubosidad. Que el cielo no esté despejado puede fastidiarte por completo la experiencia y dejarte sin este fenómeno tan esperado.

En pleno mes de agosto sería una cuestión de mala suerte que justo las nubes te tapen el eclipse. Pero puede ocurrir. Y, de hecho, la Aemet advierte que en ciertos lugares es probable que suceda esta circunstancia.

El servicio meteorológico ha asegurado en sus últimas publicaciones que la visibilidad será buena en el 86% de municipios de la península. Pero ¿cuáles son los que no?

"Únicamente en el área cantábrica, así como en zonas del litoral gallego y de Alborán se prevé que predominen los cielos nubosos, principalmente en zonas próximas al litoral", advierte la Aemet. Además, "durante la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en montañas del norte y en el tercio oriental peninsular, pudiendo interferir localmente en la visualización del eclipse".

La franja de totalidad está prevista para las 20.30 horas. Es importante que en este momento no haya nubes.

Y ojo, porque hay otra cuestión que puede ser problemática: la calima. "La visibilidad podría verse reducida por la presencia de calima ligera en el mar de Alborán, extremo sur de Andalucía, Lanzarote y Fuerteventura", expone la Aemet.

El calor también será protagonista

No solo debes proteger tu visión con las gafas homologadas, también has de tener en cuenta las altas temperaturas que se esperan para esta tarde.

La Aemet avisa de temperaturas superiores a los 35ºC en "la mayor parte de interiores de la Península y Baleares, exceptuando el norte de Galicia, área cantábrica y en los litorales y las montañas peninsulares". Y habrá otras zonas en las que el calor será más asfixiante: "Podrán superarse los 40ºC en los valles del Guadalquivir y del Ebro y, de forma más local, en otros valles atlánticos del suroeste".

Y si las nubes te impiden ver el eclipse, recuerda que el 2 de agosto de 2027 tendrás otra oportunidad. Será entonces cuando se produzca un nuevo eclipse solar total. Va a ser visible en ciudades como Ceuta, Melilla, Málaga o Cádiz.