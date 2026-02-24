Cuánto dinero recibe el ganador de un Premio Goya 2026

Este sábado 28 de febrero, Barcelona acoge la celebración de la Gala de los Goya 2026, la gran fiesta del cine español. Este año parten como favoritas Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, que lidera las nominaciones con 13 candidaturas, y Sirat, de Óliver Laxe, con 11.

Aficionados y mundo del cine ya tienen preparadas sus quinielas para ver quién subirá al escenario a recoger el cabezón, como coloquialmente se conoce al busto de bronce del pintor aragonés que se entrega como premio. "Los/as ganadores/as de cada una de las categorías de los Premios Goya recibirán un trofeo representativo del Premio Goya obtenido, consistente en una estatuilla con la imagen de Goya. Los trofeos serán fabricados en edición exclusiva expresamente para este fin", explica la Academia de Cine en su normativa.

Y esta es la única retribución que tienen estos reconocimientos, como advierten sus bases legales: "Los presentes premios carecen de dotación económica y son meramente honoríficos y de reconocimiento a una labor profesional".

¿Una lujosa bolsa de regalos?

Los premios Oscar tampoco están reconocidos con una recompensa económica; el reconocimiento que otorga el premio no tiene precio a la hora de relanzar las carreras de los actores, aunque muchos son los que han padecido la famosa maldición de los Oscar.

Ahora bien, en Hollywood el lujo se exhibe y un selecto grupo de nominados, los que compiten en las categorías de actuación y dirección —en total 15—, independientemente de que ganen o no, vuelven a casa con unas bolsas llenas de regalos, conocidas como Everyone Wins. Experiencias exclusivas, viajes de lujo, tratamientos de belleza, productos electrónicos... conforman ese obsequio que en anteriores ocasiones ha estado valorado en más de 200.000 euros.

Estas bolsas de regalos, en los Goya tampoco existen.