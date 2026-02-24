Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un popular cocinero arrasa al compartir el truco sencillo e infalible para freír un filete en una sartén de acero inoxidable sin que se pegue
Puede facilitar la vida a mucha gente. 

Rodrigo Carretero
Un cocinero, friendo con una sartén de acero inoxidable.
Un cocinero, friendo con una sartén de acero inoxidable.Getty Images

El cocinero Eduardo Alemán Siverio, popular por su trabajo en las redes sociales del restaurante Las Peñas, de Ampuero, en Cantabria, está arrasando tras dar un truco que puede facilitar, y mucho, la vida a más de uno: cómo freír un filete en una sartén de acero inoxidable sin que la carne se pegue. 

Este tipo de sartenes están muy en auge porque no tienen teflón, algo que sí llevan las antiadherentes. Mario Sánchez, tecnológo de alimentos, ha explicado en alguna ocasión que el teflón es el nombre comercial de un recubrimiento antiadherente que se aplica en sartenes: "El problema principal no es el teflón como tal, sino los PFA's (compuestos químicos sintéticos) que recubren el teflón para que quede adherido a la sartén".

El problema que tienen las sartenes de acero inoxidable, para muchos, es que la comida se pega muy fácilmente o, al menos, mucho más fácilmente que en las antiadherentes. 

Cómo hacerlo en cuatro sencillos pasos

Por eso, la sencilla tácnica de Alemán se están extendiendo rápidamente. Se componen de pocos pasos y muy claros:

  • Enciende un fuego
  • Mientras calienta echas unas gotas de agua y se evaporan, la sartén está fría. Si echas unas gotas de agua y lo que hacen es patinar por la sartén, su sartén está lista. 
  • En ese punto vas a reducir el fuego y vas a esperar cinco o diez segundos y añades una gotita de aceite. 
  • Si te fijas en un dato muy importante: que el aceite no está en punto de humo. Y ahí vas a añadir tu trozo de carne previamente atemperado. 

"Si yo ahora inento mover el trozo de carne está pegado, eso es normal. No es una sartén antihaderente y precisamente esa es la magia de esta sartén. Ahora mismo se está sellando la carne. Habrá pasado aproximadamnte un minuto y ya casi se despega este tozo de carne", explica.

El chef señala que el "cocinado en una sartén de acero inoxidable tiene menos hierro que si lo haces en una sartén antihaderente porque, en este caso, te estás comiendo los trozos de la sartén". 

"Fíjate como ya no me hae falta ni espátula y la carne se va a despegar perfecta y los ignorantes dirán que está quemada. Y ahora lo mismo por ese lado", completa.

