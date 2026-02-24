Tom Hanks se convertirá en expresidente de EEUU: interpretará a Lincoln en 'Lincoln in the Bardo'

Imagen de archivo de Tom Hanks durante la presentación de la película 'Here'.

Tom Hanks interpretará al expresidente estadounidense Abraham Lincoln en la adaptación cinematográfica del libro Lincoln in the Bardo.

La película estará basada en la novela homónima de George Saunders y, además de actuar, el protagonista de 'Forrest Gump' será productor de la cinta junto a su sello Playtone, según informó este lunes el medio especializado Variety.

Esta es la primera vez que Hanks, quien en la vida real es descendiente de Lincoln, interpretará al decimosexto presidente de EEUU.

Saunders adaptará su novela de 2017 junto al director Duke Johnson ('Anomalisa') quien dirigirá y producirá el proyecto.

'Lincoln in the Bardo', cuya producción corre a cargo de Starburns Industries y se llevará a cabo en Londres, se centra en la relación de Lincoln con su hijo de 11 años, recientemente fallecido.

La película combinará animación stop motion con acción real para explorar "temas de amor, empatía y capacidad humana ante un dolor inimaginable" a través de un conjunto de personajes, "vivos y muertos, históricos e inventados", de acuerdo con la revista especializada.

La vuelta de Toy Story

Hanks encarnará este proyecto, pero no es el único en el que ha estado inmerso. El próximo mes de junio verá la luz la esperadísima vuelta de Toy Story, que llegará con su quinta entrega.

Un Woody calvo y el aguerrido Buzz Lightyear se reencontrarán para enfrentar a Lilypad, una tableta inteligente que amenaza con dominar la vida de los niños, según muestra el nuevo tráiler de 'Toy Story 5'.

El adelanto de Pixar muestra el regreso del famoso vaquero Woody tras su decisión de dejar la pandilla de juguetes y comenzar a ayudar a los juguetes perdidos al final de 'Toy Story 4' de 2019.

El primer adelanto también muestra a personajes legendarios de la franquicia como Jessie, Forky, Slinky Dog, Hamm o Rex, quienes ayudarán a defender a los niños de esta invasión tecnológica.

La película llegará a los cines el 19 de junio, siete años después de su última entrega, y es ahí donde podemos ver a Tom Hanks como la voz de Woody. No estará solo: Tim Allen será Buzz Lightyear y les seguirán Joan Cusack como Jessie, Conan O'Brien como Smarty Pants, Tony Hale como Forky, y Greta Lee como la amenazante Lilypad.