Ni Tarantino ni Kevin Smith: los críticos señalan a 'Deadpool' como el verdadero culpable de que el cine de Hollywood ya no sepa hacer reír sin matar a alguien a la vez

Un fan vestido de Deadpool durante la Universe durante la New York Comic Con en el Javits Center, en 2018.

El debate no es nuevo, pero en 2026 ha vuelto con fuerza: ¿por qué Hollywood parece incapaz de hacer comedia sin mezclarla con violencia explícita? Cada vez más críticos coinciden en señalar a Deadpool como el punto de inflexión que cambió las reglas del humor comercial en el cine estadounidense. Ni Quentin Tarantino ni Kevin Smith, habituales referentes del humor irreverente, habrían tenido un impacto tan decisivo en este cambio de tendencia.

La tesis es que desde el éxito masivo de Deadpool en 2016 —con más de 780 millones de dólares recaudados a nivel global según datos de Box Office Mojo—, la industria ha interiorizado que el público responde mejor cuando la comedia se mezcla con violencia gráfica, sarcasmo extremo y ruptura de la cuarta pared. Y eso ha terminado por convertirse en fórmula.

El éxito de Deadpool cambió el modelo de comedia



Antes de Deadpool, la comedia mainstream de Hollywood se apoyaba en estructuras más clásicas: situaciones absurdas, diálogos rápidos o humor físico. Pero la película protagonizada por Ryan Reynolds introdujo tres elementos que ahora se repiten constantemente:

Violencia explícita como recurso cómico.

Humor meta y autorreferencial.

Tono irreverente sin límites narrativos.

El resultado funcionó. Y muy bien. Deadpool no solo fue rentable, sino que abrió la puerta a un tipo de cine híbrido que mezcla acción, comedia y violencia sin complejos.

Según un análisis de la consultora Parrot Analytics (2024), las producciones que combinan humor y acción violenta han aumentado su presencia en el top 20 de contenidos más demandados en streaming en más de un 35% desde 2017. No es casualidad.

Tarantino y Kevin Smith: influencia, pero no tendencia masiva



Es cierto que tanto Tarantino como Kevin Smith ya utilizaban violencia y humor mucho antes. Películas como Pulp Fiction o Clerks jugaron con esa mezcla. Pero hay una diferencia clave: su impacto era más de autor que industrial.

Tarantino nunca fue un modelo replicable para el gran público. Su cine es reconocible, pero difícil de copiar sin perder identidad. Kevin Smith, por su parte, siempre se movió en circuitos más independientes.

En cambio, Deadpool demostró que esa combinación podía ser industrializable y rentable dentro del sistema de estudios, especialmente bajo el paraguas de Marvel.

De excepción a norma: así ha cambiado Hollywood



Tras Deadpool, la tendencia se consolidó. Ejemplos claros en los últimos años:

The Boys (Amazon Prime Video) : sátira violenta del género superheroico.

: sátira violenta del género superheroico. Suicide Squad (versión James Gunn) : humor negro con violencia estilizada.

: humor negro con violencia estilizada. Thor: Ragnarok y secuelas: comedia absurda con acción constante.

El problema, según varios críticos de medios como Variety o The Hollywood Reporter, es que esta fórmula ha terminado por saturar el mercado. La consecuencia: menos espacio para la comedia pura.

Un estudio del USC Annenberg Inclusion Initiative (2023) señala que las comedias sin elementos de acción o violencia han caído más de un 40% en producción en la última década en Hollywood.

¿Se ha perdido la comedia clásica?



La crítica más repetida es que Hollywood ha confundido lo que funciona con lo que debe hacerse siempre. El resultado es una homogeneización del humor: menos variedad de tonos, menos riesgo narrativo en comedia tradicional y mayor dependencia de fórmulas probadas.

Algunos expertos hablan incluso de una crisis de identidad del género. No porque falte talento, sino porque los estudios priorizan lo que garantiza retorno económico.

No todo es culpa de los estudios. Las plataformas y el análisis de datos también han influido. El consumo digital ha demostrado que el público joven responde mejor a contenidos rápidos, extremos y visualmente impactantes. Ahí es donde Deadpool encaja perfectamente.

Es difícil afirmar si hay o no vuelta atrás. Hollywood suele moverse por ciclos, pero los datos actuales apuntan a que esta tendencia seguirá vigente. Aun así, el auge de plataformas y el cine independiente podría abrir espacio a nuevas formas de comedia más alejadas de la violencia.