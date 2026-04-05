Ucrania entrena a sus tripulaciones del Leopard 2 con 39 cascos de realidad mixta finlandeses por 8,45 millones de dólares: más barato y más eficaz que disparar proyectiles reales

4 años después del inicio de la invasión rusa, Ucrania sigue tratando de formar a sus soldados. La guerra sigue enquistada y las tropas ucranianas están entrenando a los miembros de los tanques Leopard 2 A4 con gafas de realidad mixta.

La falta de tanques y la necesidad de que estén en primer línea ha hecho que, los que se quedan en los centros de formación, puedan formarse a través de dispositivos de realidad mixta para mejorar su precisión y su aprendizaje.

Ucrania ha comenzado a confiar en Varjo, una empresa finlandesa que desarrolla este tipo de dispositivos. Según ha confirmado la propia compañía, están mejorando sus capacidades con sus herramientas.

"Varjo, líder mundial en tecnología de realidad virtual y mixta (RV/RX) de grado militar, ha sido seleccionado como proveedor de tecnología XR para un programa de entrenamiento inmersivo impartido por la empresa noruega Fynd Reality a las Fuerzas Armadas de Ucrania", ha contado.

La empresa finlandesa ha revelado que forma parte de una "colaboración nórdica en tecnología de defensa con Fynd Reality, desarrollador de soluciones de entrenamiento XR realistas que ha trabajado con las Fuerzas Armadas de Ucrania durante más de tres años para impartir formación sobre el carro de combate principal Leopard 2 A4".

"Actualmente, en Ucrania se está implementando un programa de entrenamiento que utiliza los auriculares Varjo XR-4 Secure Edition y el software de Fynd Reality", ha expuesto.

Familiarización, entrenamiento y mantenimiento

La firma de Finlandia ha detallado que este programa tiene por objetivo abarcar "la familiarización, el entrenamiento en procedimientos y el mantenimiento de diversos vehículos". "Dado que todos los vehículos operativos se encuentran en servicio en el frente, los soldados ucranianos carecen de acceso físico al equipo antes de su despliegue, lo que limita las oportunidades de entrenamiento, aumenta el riesgo y retrasa las operaciones en el campo de batalla", ha contado.

"El entrenamiento con realidad extendida (XR), impulsado por Varjo y Fynd Reality, está demostrando ser fundamental para superar este desafío crítico para las fuerzas ucranianas, permitiendo que los soldados reciban una capacitación integral antes de su despliegue", ha expuesto.

Estos auriculares XR son seguros, ya que están fabricados por la OTAN, que "Fynd Reality adquiere e integra en la plataforma de entrenamiento Fynd CORE XR". "Los sistemas se entregaron a Ucrania a través del Programa Nansen de Noruega, el mayor programa de ayuda del país, bajo contrato con la Agencia Noruega de Material de Defensa (NDMA)", han desvelado.

El total de la inversión destinada supera los 82,5 millones de coronas noruegas, lo que se traduce en una cifra superior a los 7 millones de euros, a cambio de "39 sistemas XR a Ucrania en la primera fase de despliegue". "Tras el despliegue, los socios ucranianos desarrollarán contenido de entrenamiento localmente, fortaleciendo tanto la preparación inmediata como la competencia a largo plazo de las Fuerzas Armadas ucranianas", han añadido.