María Hernández-Alcalá y Elena Pérez, creadoras de Futurlife21: "Es salud mental comer puntualmente ultraprocesados y disfrutarlos"

El puré "mágico" para perder peso en una semana, la tarta de chocolate sin chocolate, el millón de recetas de pasta saludable, la irrupción del açai... En los últimos años, las redes sociales han servido para transformar la forma en la que comemos y recuperar mitos que habían caído en el olvido. Los mensajes llegan sin frenos. Son constantes, sensacionalistas y poco fundamentados. Pero hay algunos que no quieren resignarse a esta realidad.

Elena Pérez y María Hernández-Alcalá, madre e hija, bioquímicas, expertas en nutrición clínica, nutrición aplicada y salud pública, no están dispuestas a que la difusión de mentiras esté a la orden del día. Por ello, luchan contra todas los bulos alimentarios que han ganado espacio en redes sociales. En su cuenta de Instagram, Futurlife21, donde acumulan 800.000 seguidores, desmontan todos los mitos que se han asentado en sociedad, comparten recetas nutritivas para aprovechar todo el potencial de los alimentos y difunden hábitos y rutinas de calidad, siempre respaldados por estudios científicos sólidos.

“Nosotras somos bioquímicas, científicas, fusionamos el porqué científico con la parte práctica”, explican en una conversación con El HuffPost. "Lo que nosotras tenemos claro es que queríamos ayudar a crear cambios reales en la sociedad. Que la gente entienda por qué tiene que cambiar y cuidar sus hábitos para maximizar su calidad de vida presente y futura". Todo ello, que no es poco, lo difunden respondiendo siempre al cómo llevarlo al calor del hogar. Lo hacen de forma práctica, enseñando desde qué comprar, hasta cómo organizarlo en la despensa. "Estamos teniendo resultados increíbles", celebran.

Estos son algunos de los mitos que pretender desmontar:

"Lo light es mejor" : Falso. Aunque en el producto se reduzcan un 30% de calorías de algún ingrediente principal como grasas, azúcares o sal, en muchos casos, la reducción se compensa con edulcorantes, texturizantes u otros aditivos. Lo mejor, dicen las expertas, apostar por productos lo más naturales posibles.

: Falso. Aunque en el producto se reduzcan un 30% de calorías de algún ingrediente principal como grasas, azúcares o sal, en muchos casos, la reducción se compensa con edulcorantes, texturizantes u otros aditivos. Lo mejor, dicen las expertas, "Contar calorías es la mejor forma de adelgazar" : Falso. Esta dinámica puede generar una relación poco saludable con la comida. Para perder peso, apuntan, hay que mejorar la calidad de la dieta junto con ejercicio y descanso adecuado.

: Falso. Esta dinámica puede generar una relación poco saludable con la comida. Para perder peso, apuntan, hay que mejorar la calidad de la dieta junto con ejercicio y descanso adecuado. "Comer mucha proteína es siempre muy sano" : Falso. La proteína es necesaria pero un exceso continuado no aporta beneficios claros. Además, puede ser perjudicial para personas con ciertas patologías. "Para ganar músculo es necesario el ejercicio físico y definir unos hábitos alimentarios saludables y mantenidos en el tiempo".

: Falso. La proteína es necesaria pero un exceso continuado no aporta beneficios claros. Además, puede ser perjudicial para personas con ciertas patologías. "Para ganar músculo es necesario el ejercicio físico y definir unos hábitos alimentarios saludables y mantenidos en el tiempo". "La grasa es el enemigo" : Falso. Las grasas son "fundamentales" para la producción hormonal. La clave: priorizar en las saludables, como el aceite de oliva virgen extra (AOVE), frutos secos, aguacate o pescado azul.

: Falso. Las grasas son "fundamentales" para la producción hormonal. La clave: priorizar en las saludables, como el aceite de oliva virgen extra (AOVE), frutos secos, aguacate o pescado azul. "Los lácteos inflaman y hay que evitarlos" : Falso. "No hay evidencia sólida sobre esto" , explican. Lo que ocurre, aseguran, es que algunas personas digieren peor la lactosa (por baja lactasa), y en esos casos fermentados como el yogurt o kéfir suelen tolerarse mejor por su bajo contenido en lactosa. Además, son esenciales para reducir la inflamación y reducir el sistema inmunológico.

: Falso. , explican. Lo que ocurre, aseguran, es que algunas personas digieren peor la lactosa (por baja lactasa), y en esos casos fermentados como el yogurt o kéfir suelen tolerarse mejor por su bajo contenido en lactosa. Además, son esenciales para reducir la inflamación y reducir el sistema inmunológico. "Los edulcorantes son mejores que el azúcar": Falso. "No es oro todo lo que reluce", sentencian las expertas. Aunque aporten menos calorías que el azúcar, pueden afectar al paladar modificando el umbral de percepción del dulzor. Ellas recomiendan que "lo más dulce del día" sea la fruta y limitar tanto azúcar como edulcorantes.

Falso. "No es oro todo lo que reluce", sentencian las expertas. Aunque aporten menos calorías que el azúcar, pueden afectar al paladar modificando el umbral de percepción del dulzor. Ellas recomiendan que y limitar tanto azúcar como edulcorantes. "Los huevos suben el colesterol ": Falso. En personas sanas el consumo de huevo no se asocia con aumentos relevantes de colesterol. De hecho, consumir hasta siete huevos a la semana puede encajar perfectamente con una dieta saludable.

": Falso. En personas sanas el consumo de huevo no se asocia con aumentos relevantes de colesterol. De hecho, consumir hasta siete huevos a la semana puede encajar perfectamente con una dieta saludable. "Si no tomas verduras, suplementarte es suficiente" : Falso. Los suplementos no sustituyen a las verduras, que aportan fibra y compuestos bioactivos esenciales para la microbiota y para la regulación del sistema inmunitario.

: Falso. Los suplementos no sustituyen a las verduras, que aportan fibra y compuestos bioactivos esenciales para la microbiota y para la regulación del sistema inmunitario. "El café es mejor evitarlo" : Falso. La evidencia disponible, consultada por las expertas, sugiere que el café de tueste natural, en cantidades moderadas, puede aportar compuestos antioxidantes y asociarse con beneficios para la salud a largo plazo. La cantidad: 3 cafés americanos.

: Falso. La evidencia disponible, consultada por las expertas, sugiere que el café de tueste natural, en cantidades moderadas, puede aportar compuestos antioxidantes y asociarse con beneficios para la salud a largo plazo. La cantidad: 3 cafés americanos. "La cerveza nos ayuda a hidratarnos": Falso. Al contener alcohol, la cerveza puede inhibir la hormona antidiurética y aumentar la diuresis. Es decir, los riñones reabsorben menos agua y se aumenta la producción de orina, lo que potenciaría la deshidratación. Por tanto, no es una bebida hidratante: para hidratarse, el agua sigue siendo la principal y mejor opción.

En conversación con El HuffPost, las bioquímicas explican sus dinámicas, sus principios, y porque es importante prestarles atención.

¿Por qué creéis que los mitos sobre alimentación saludable siguen tan arraigados en sociedad?

Repuesta. Creemos que vivimos en la sociedad del ya y del ahora. Lo queremos todo rápido. Hay veces que la gente prefiere creerse ciertos mitos, porque es más sencillo. Es mucho más complicado cambiar un hábito, escoger todos los días un plato saludable, levantarte a entrenar o dormir siete u ocho horas que el pensamiento de ‘cuando me vea mal por fuera empiezo a comer cosas light'. Es ligeramente más fácil creerse esos mitos.

Sobre todo, hay muchos mensajes simplistas que se han metido en el cerebro de las personas. Está asentada la idea de que la grasa engorda, pero es imprescindible. Por ejemplo, para formar las membranas celulares, para segregar hormonas... Solamente hay que saber qué tipo de grasa tenemos que elegir. Esos mensajes que han llegado a la población han calado de una manera importante. Pero el cambio tiene que ser muy global.

¿Creéis que el problema actual no es tanto la falta de información, sino el exceso de información contradictoria?

R. Hay muchos mensajes que no se basan en la evidencia científica. Hoy en día se lleva mucho el clickbait. Va a llamar mucho más la atención la gente que se quiere viralizar para tener muchos seguidores porque eso también implica más ingresos a la larga. Pero, se está saltando todas las normas de divulgación científica. Si difundimos un mensaje más sensacionalista, vamos a tener mucha más interacción que si yo me centro en el rigor científico actual, basándome en estudios con evidencia grande en poblaciones humanas. Lo que más viraliza hoy en día son todos esos mensajes que no tienen ese rigor científico. Por ejemplo, el sol reduce los picos de glucosa, pero el estudio se ha hecho en cuatro ratones. Eso no es evidencia científica.

No voy a difundir un mensaje sensacionalista porque vaya a viralizar, sino porque tengo que transmitir un bagaje importante fundamentado en estudios científicos actuales y bien hechos, que para eso somos científicas.

Si alguien desea trasformar su dieta, ¿dónde recomendais que se nutra de información de calidad?

R. Nosotros siempre decimos que se fíen de científicos que fundamentan sus conocimientos en estudios sólidos. Detrás de un equipo formado por profesionales, se transmiten conocimientos fundamentados. Todo lo que te pueda chirriar, hay que cogerlo con pinzas. Lo que recomiendo es que la gente dude, que investigue, que no se crean cualquier cosa. Que hay muchas cosas que no son reales.

"Pensamos que lo malo de llevar una mala alimentación es que engorda" María Hernández-Alcalá y Elena Pérez.

Cuando habláis de ‘calidad de la dieta’, ¿qué indicadores hay que tener en cuenta?

El problema es que ahora todo el mundo está pensando en las calorías y pensamos que lo malo de llevar una mala alimentación es que engorda. No solo hay que llevar una dieta saludable, un término que está muy de moda. Hay que llevar una alimentación lo más nutritiva posible, en la que evidentemente los cambios principales serían eliminar los ultraprocesados, tomar tanto verdura cruda como cocinada y, desde luego, como única bebida tomar agua, y no tanto refresco, ni cero ni light ni nada. Lo que esta consiguiendo es que se desequilibre la microbiota y favorezcan la aparición de múltiples patologías que no deberían aparecer.

Si alguien quiere empezar a mejorar su alimentación mañana mismo, ¿cuáles serían los tres cambios más importantes?

Pues en primer lugar, no tener en casa alimentos ultraprocesados. Que la mayor parte de su compra sean alimentos que no tienen ingredientes, es decir, frutas, verduras, carnes, pescados, huevos, semillas.

También, que todos los días se coman verduras, que son muy importantes para el crecimiento de bacterias beneficiosas, ayuda a captar nutrientes y mejora el sistema inmune.

Por último, que la gente entienda que la comida no es solo masticar y tragar, sino que verdaderamente permite a tu cuerpo funcionar. Las personas deben entender el poder que tienen los alimentos sobre su calidad de vida; y la importancia de llevar hábitos de calidad.

Una lista de productos naturales.

R. Huevos, legumbres, frutas, verduras... La industria alimentaria está sacando productos que ayudan a conciliar y comer de forma nutritiva. La verdura congelada también vale.

¿Hay alimentos buenos y alimentos malos?

R. Todos los alimentos son alimentos. Pero la frase de 'hay que comer de todo' tiene sus matices. Hay que priorizar alimentos saludables, pero se puede consumir puntualmente comida que no es saludable. Es salud mental comer ultraprocesados puntualmente y disfrutarlos.