Javier Burón, experto en vivienda: "Alguien tiene que explicar cómo desaparece la oferta si cada vez hay más personas viviendo de alquiler; alguien les alquila esas viviendas"

Javier Burón, experto en vivienda, ha estado en el programa Coordenada 25 de la Cadena SER y ha hablado del enorme problema que hay con el alquiler en España y que se ha convertido en la mayor preocupación de los ciudadanos en nuestro país.

Preguntado sobre las buenas y malas noticias, ha asegurado que las buenas son "que hay un conjunto de herramientas, de instrumentos que se utilizan en Europa y en Occidente, en política pública de vivienda y en colaboración con el mercado".

"Que permiten mejorar la situación. Nadie está muy bien, pero hay gente que está mejor que otro", ha destacado, antes de entrar a detallar el especial inconveniente que se está produciendo.

"Esas son las buenas noticias. Las malas noticias es que una política pública de estado no se improvisa. Esto lo puede entender cualquiera. Cuando no tuvimos sanidad pública, o no tuvimos educación pública, o no tuvimos pensiones públicas, eso no llegó en cinco minutos", ha señalado.

Javier Burón ha explicado en el programa de la Cadena SER que "hubo que hacer un esfuerzo de país, tomar unas decisiones económicas, financieras, operativas, etcétera". "En el caso de la vivienda, además, hay otro asunto, que cualquier persona que no se escucha lo entenderá, es que uno actúa sobre un conjunto de 27 millones de viviendas que ya existen y puede tomar decisiones sobre las viviendas que vayan a existir a posteriori", ha añadido.

Lo que pasa con los alquileres

El experto en vivienda ha detallado que el problema reside en que no todo el mundo se puede permitir comprar una vivienda. "Que cada vez hay más personas y familias viviendo de alquiler", ha expuesto.

"Y alguien me tiene que explicar cómo es posible que desaparezca oferta. Y, sin embargo, cada vez haya más personas viviendo de alquiler. En algún lugar alquilaran esas viviendas", ha justificado Javier Burón en el programa de la Cadena SER.

"Técnicamente, también tengo una cosa que aceptar. Y es que, como los sistemas de zona de mercado tensionado y de prórrogas extraordinarias, moratorias extraordinarias, lo que significan es la protección de inquilinos que ya lo son, también se generan algunas barreras de entrada a los inquilinos que no lo son", ha incidido.

El experto ha animado, no obstante, "a cualquier persona que nos esté escuchando a mirar. "Que mire en su ciudad cuánta gente vivía de alquiler hace cinco años y hace diez, y cuánta gente vive de alquiler ahora", ha razonado.