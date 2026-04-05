Laura, viajera de 25 años: "Claro que me voy al Sudeste Asiático, Europa es demasiado cara"

Durante décadas, Europa fue el destino natural de los jóvenes españoles: cercano, diverso y relativamente asequible. Sin embargo, hoy en día esa idea está cambiando debido, en gran parte, a una razón económica.

Para muchos jóvenes, la idea de recorrer Europa como hacían generaciones anteriores se ha complicado. Paralelamente, en los últimos años cada vez más viajeros jóvenes optan por viajar al Sudeste Asiático, donde el coste total del viaje suele ser inferior al de unas vacaciones dentro del propio continente europeo.

Laura tiene 25 años y forma parte de esa generación que ha cambiado el mapa mundi de prioridades. “Me sale más barato irme al Sudeste Asiático que viajar por Europa”, afirma sin rodeos.

Un cambio que empieza en el bolsillo

La decisión no responde tanto a una preferencia cultural como a una cuestión económica. “Te pones a mirar precios en Europa y es que es imposible”, explica Laura.

“Alojamiento carísimo, comida cara, transporte caro… todo suma muchísimo. Para mí es que es casi imposible planteármelo”, lamenta la española, a quien no le queda más alternativa que buscar opciones más accesibles.

Y, al buscar opciones baratas, el Sudeste Asiático es la joya de la corona a nivel global. Para Laura, la diferencia es clara. “Claro que me voy al Sudeste Asiático, Europa es demasiado cara“.

“A Vietnam, por ejemplo, el vuelo puede ser caro, pero una vez allí, todo es infinitamente más barato”, señala. Esto permite viajes más largos y completos: “Con el mismo presupuesto, en Europa me voy una semana. En Asia puedo estar tres”.

Viajar más lejos para gastar menos

Lo que hace unos años parecía impensable -cruzar medio mundo por razones económicas- ahora se ha normalizado tanto que se ve como una de las alternativas más lógicas y recurrentes para los jóvenes europeos.

“Antes lo veías como un viaje grande, especial. Ahora es casi lo lógico si quieres ahorrar”, explica Laura, muy segura de su teoría. ”Eso no significa que no tengamos que hacer un gran esfuerzo económico, pero compensa más”, asegura.

La paradoja es evidente: viajar más lejos sale más barato que quedarse cerca. “Es raro pensarlo, pero es así”, reconoce Laura, quien ya ha viajado por Tailandia, Camboya y Vietnam y tiene en mente Indonesia como su próximo destino.

Europa, cada vez más exclusiva

Pero este fenómeno es, en parte, una consecuencia. El encarecimiento de Europa año tras año no es algo puntual, sino una tendencia que muchos jóvenes lamentan. “Todo está pensado para un turismo con mucho poder adquisitivo”, censura la joven española.

Ciudades como París, Copenhague o Ámsterdam se han convertido en destinos muy difíciles de asumir para presupuestos ajustados. “Entre el hotel y comer fuera, se te va el dinero en un segundo”, indica Laura.

Esto, sumado a los salarios que, en muchas ocasiones, son más bajos de lo que las posiciones profesionales requerirían y a unos gastos, como el de vivienda, que no dejan de ascender, generan una gran barrera de acceso. “Europa ya no es ni mucho menos el viaje fácil de antes. Es una pena”, comenta la española.

El Sudeste Asiático como alternativa

Frente a eso, destinos como Tailandia, Vietnam o Indonesia se han posicionado como opciones sumamente atractivas para los jóvenes europeos. “No es solo que sea barato, es que puedes hacer más cosas, el dinero te cunde mucho más y la cultura es súper distinta”, explica Laura.

Alojamiento económico, comida baratísima y transporte asequible permiten estirar el presupuesto. “Todo esto te da una libertad que en Europa no tienes”, asegura la viajera española.

Además, el caso de Laura es representativo de su generación. “Hablas con amigos y casi todos han ido o quieren ir al Sudeste Asiático”, cuenta, refiriéndose a la conocida como ‘fiebre del Sudeste Asiático’. Y es que lo que empezó como una moda se ha consolidado ya como toda una tendencia generacional.

Redes sociales y efecto llamada

Las redes también han contribuido a popularizar estos destinos. “Ves a gente viajando allí, contando lo barato que es, y te animas”, explica Laura, quien admite seguir a varios creadores de contenido que cuentan su experiencia en estos deseados destinos.

Sin embargo, insiste en que la clave sigue siendo económica. “Si Europa fuera más accesible, mucha gente se quedaría más cerca”. Detrás de esta elección hay también una crítica implícita. “Algo falla si es más fácil viajar al otro lado del mundo que quedarte cerca”, reflexiona Laura.

El aumento de precios, unido a la presión turística, ha cambiado el panorama. “Parece que Europa se ha convertido en un destino para otros, no para nosotros; aunque creo que cada vez esos ‘otros’ incluye a menos gente”, apunta.

Un cambio que redefine el modelo turístico de los jóvenes

“No es que prefiera Asia por encima de todo, es que es lo que me lo puedo permitir”, subraya la joven española, quien afirma que “si los precios fueran distintos” probablemente su decisión también lo sería.

“Si Europa fuera más barata, viajaría más por aquí”, apunta Laura. Una afirmación que confirma que la apodada ‘fiebre del Sudeste Asiático’ no es solo una tendencia de viajes, sino un reflejo de un cambio más profundo.

“Al final, eliges lo que puedes pagar”, indica Laura, resumiendo en una frase la lógica que está redibujando el mapa turístico de toda una generación.