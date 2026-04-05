Lo que ha dicho el exembajador de España en EEUU con Aznar de lo que está haciendo Trump deja en muy buen lugar a Sánchez

El exembajador de España en EEUU y ante la OTAN durante el Gobierno de José María Aznar, entre los años 2000 y 2004, Javier Rupérez, ha asistido este sábado al plató de laSexta Xplica para hablar de la situación en Irán y de la postura que ha adoptado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Rupérez, que también fue senador del PP, ha dejado bastante claro su punto de vista, siguiendo una línea muy similar a lo que ha ido defendiendo en las últimas semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"El centro de sus preocupaciones (de Trump), en este momento, es cómo salir sin haber perdido. Yo creo que él se da cuenta perfectamente de que ha perdido", ha señalado al inicio de su intervención.

"Entró hace cuatro semanas, ya más de un mes, pensando que todo se iba a solucionar prácticamente en dos días y lleva un mes sin saber exactamente cómo salir, porque se ha dado cuenta de que se embarcó en una historia que no era exclusivamente suya", ha razonado.

Javier Rupérez ha destacado que se trata de "una historia donde había calculado mal cuáles eran las reacciones de aquellos que se veían atacados". "Porque no sabe exactamente, en estos momentos, cómo salir porque no sabe cómo hacer frente a las consecuencias", ha expuesto.

"Ya hay una reacción popular americana enormemente contraria, porque hay gente que ya no puede pagar la gasolina, porque hay gente que no recibe los productos agrícolas que necesitan para los cultivos habituales", ha añadido.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina

"Está pensando cómo va a hacer frente a las elecciones de noviembre cuando se den cuenta, como ya se están dando cuenta los americanos, de que es un pésimo presidente de los Estados Unidos", ha reconocido el exembajador español en EEUU.

Javier Rupérez ha explicado que "las encuestas le dan de una manera fatal y, al mismo tiempo, él sabe que no tiene solución para el tema porque, ¿qué es lo que va a hacer? ¿va a invadir Irán?". "Eso no está en el orden natural de las cosas", ha apuntado.

"Al mismo, también estamos contemplando una quiebra de una situación medianamente tranquila de todo el Golfo. Porque en este momento, qué es lo que pasa con Qatar, con los Emiratos, con Arabia Saudita. Están sufriendo enormemente desde el punto de vista de llamada turística, de evolución económica. Una situación que está produciendo una crisis tremenda en toda la zona", ha sentenciado.