Trump afirma que EEUU está negociando con Irán y cree que hay "posibilidades" de llegar a un acuerdo este lunes

El optimismo es lo último que se pierde. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que Estados Unidos y funcionarios de Irán están "negociando ahora" un posible acuerdo, a pocas horas para que se cumpla el ultimátum impuesto por el inquilino de la Casa Blanca.

En una entrevista en Fox News, el mandatario norteamericano ha contado que hay "posibilidades" de que ambos países alcancen un acuerdo este lunes, día fijado como fecha límite para el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

"Creo que hay muchas posibilidades de que mañana se llegue a un acuerdo. Ahora mismo están negociando", ha explicado el líder republicano a Trey Yingst, corresponsal extranjero jefe de Fox News.

Lo más curioso es que el propio Trump, por un lado, tiende la mano y, por otro, no suelta las armas y amenaza. Asegura que en el caso de que no haya acuerdo en el tiempo fijado, está "pensando en volarlo todo por los aires y apoderarse del petróleo".

El mandatario ha vuelto a amenazar a Irán con desatar "el infierno" si no reabren el estrecho antes de este martes. "El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!!!", ha escrito Trump en un su red social Truth Social.

Envió armas a los manifestantes iraníes

El presidente de Estados Unidos también ha admitido este domingo que su gobierno envió armas a los manifestantes de oposición iraníes en las violentas protestas de principios de año.

Trump ha declarado a la cadena Fox News que, en un momento dado, ordenó el envío de armamento a los manifestantes a través de la oposición kurda-iraní en el oeste del país. "Un montón de armas que enviamos a través de los kurdos", ha aseverado el presidente de Estados Unidos en una decisión que finalmente fue infructuosa.

A estas alturas, el presidente sospecha que fue engañado por los propios kurdos. "Creo que ellos se quedaron con las armas", ha declarado.

El ultimátum llega a su fin

Ya lo vimos con los aranceles, pero Trump ha asegurado este sábado que el ultimátum dado a Irán para desbloquear la situación en el estrecho de Ormuz termina este lunes 6 de abril a las 20:00 horas de Washington.

A pocas horas de que se cumpla el plazo, el líder estadounidense ha vuelto a escribir un mensaje muy duro. "Abrid el puto estrecho, malditos locos, o viviréis en el infierno. ¡YA LO VERÉIS! Alabado sea Alá", ha escrito, de forma muy dura.