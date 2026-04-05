Syrskyi, comandante en jefe de Ucrania: "El enemigo está jugando con nuestras reglas: está obligado a concentrar sus fuerzas donde nosotros avanzamos, no donde él quiere"

El comandante en jefe de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, ha dejado clara la hoja de ruta para 2026: desgastar al ejército ruso, mantener posiciones clave y golpear donde Moscú es más débil. En una entrevista con el canal ICTV, el general resumió su estrategia en una idea fundamental: "el enemigo está jugando con nuestras reglas", obligado a reaccionar a los movimientos ucranianos en lugar de imponer su propia iniciativa.

El plan ya tiene resultados visibles. Según datos difundidos por el medio ucraniano Militarnyi, las fuerzas de Kiev han logrado recuperar 480 kilómetros cuadrados en el eje de Oleksandrivka, una cifra que supera operaciones anteriores y que ha obligado a Rusia a redistribuir tropas en varios frentes.

Una estrategia en cuatro pilares para 2026



Syrskyi plantea una estrategia estructurada en cuatro grandes objetivos que definen la actuación militar de Ucrania este año:

Desgaste sistemático del ejército ruso: la prioridad es debilitar al enemigo a largo plazo mediante presión constante, evitando enfrentamientos innecesarios que impliquen grandes pérdidas propias. Contención y defensa del territorio: Ucrania busca impedir avances rusos y consolidar las líneas actuales, evitando retrocesos estratégicos. Acumulación de reservas militares: la formación de nuevos soldados y la mejora de su preparación es clave. Syrskyi insiste en que la calidad del entrenamiento marcará la diferencia en futuras ofensivas. Ataques selectivos en puntos débiles: las fuerzas ucranianas mantienen operaciones de contraataque allí donde detectan vulnerabilidades, con el objetivo de recuperar terreno y mantener la iniciativa.

Este enfoque combina defensa activa con ofensivas limitadas, alejándose de grandes operaciones arriesgadas como las vistas en fases anteriores de la guerra.

480 km² recuperados: el impacto en el frente sur



El avance más significativo se ha producido en la zona que conecta Donetsk, Zaporiyia y Dnipropetrovsk, especialmente en dirección a Oleksandrivka. Según el propio Syrskyi, Ucrania ha recuperado 480 km², superando incluso los resultados de la contraofensiva de Dobropillia en 2025, donde se liberaron algo más de 430 km².

Este progreso tiene un efecto estratégico claro: obliga a Rusia a mover tropas desde otros sectores, debilitando su capacidad ofensiva en puntos clave como Pokrovsk u Ocheretyne. En términos militares, esto implica que Ucrania no solo gana territorio, sino que condiciona la distribución de fuerzas enemigas, algo esencial en una guerra de desgaste.

Rusia, a la defensiva: una ofensiva frustrada



Syrskyi también reveló que Rusia planeaba lanzar una ofensiva coordinada a gran escala el pasado 1 de marzo en 13 direcciones simultáneas. Sin embargo, las acciones defensivas ucranianas lograron bloquear ese plan.

Un ejemplo concreto se produjo el 28 de marzo cerca de Robotyne, en la región de Zaporiyia. Allí, unidades ucranianas —incluidos operadores de drones del batallón Roniny de la 65ª Brigada Mecanizada— destruyeron una columna de más de 10 vehículos blindados rusos, frenando un intento de ruptura del frente.

Este tipo de acciones refuerza la idea de que Ucrania está priorizando la defensa inteligente y el uso intensivo de tecnología, especialmente drones, para compensar la inferioridad numérica.

Una guerra de desgaste con horizonte incierto



La estrategia de Syrskyi refleja un cambio de enfoque: menos énfasis en avances rápidos y más en erosionar la capacidad militar rusa a medio plazo. Es un modelo que recuerda a conflictos prolongados, donde la logística, las reservas y la resistencia pesan más que las ofensivas puntuales.

A corto plazo, los datos sugieren que Ucrania ha conseguido estabilizar el frente e incluso recuperar terreno en zonas clave. Pero el equilibrio sigue siendo frágil. La clave estará en si esta estrategia logra sostenerse en el tiempo y si Ucrania puede seguir generando presión suficiente para mantener a Rusia reaccionando, y no al revés.