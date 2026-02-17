"Odio decirlo, pero se acabó para nosotros": el guionista de 'Deadpool' entra en pánico ante la nueva IA de los dueños de TikTok

La empresa china que creó TikTok vuelve a revolucionar el panorama tecno con Seedance 2.0, para poner fin a la realidad.

La inteligencia artificial (IA) está y va a cambiar aún más el panorama laboral, de la vida diaria y del arte. El cine no se libra de ello. Si hay y habrá trabajos o empresas que desaparezcan, la misma realidad se ve comprometida. De hecho, esta IA china le ha puesto fin, literalmente. Creó TikTok y ahora ha creado Seedance 2.0, y los vídeos de muestra han asustado a la industria cinematográfica. Sora quedó en pañales.

La irrupción de Seedance 2.0, la nueva herramienta de vídeo con inteligencia artificial desarrollada por ByteDance —la empresa matriz de TikTok— ha encendido todas las alarmas en Hollywood.

El generador, disponible de momento solo en China, permite crear vídeos hiperrealistas a partir de simples instrucciones de texto. Y lo hace, según denuncian los grandes estudios, utilizando material protegido por derechos de autor y la imagen de actores sin permiso.

La reacción ha sido inmediata. La Motion Picture Association (MPA), que representa a los principales estudios de cine de EEUU, acusó a la tecnológica china de haber participado en un "uso no autorizado de obras con derechos de autor estadounidenses a gran escala". Su presidente y consejero delegado, Charles Rivkin, fue tajante: ByteDance "debe cesar de inmediato su actividad infractora", afirmó en un comunicado difundido esta semana.

Hollywood carga contra Seedance 2.0

Seedance 2.0 permite generar escenas complejas con acabado cinematográfico en cuestión de segundos. Basta con describir la escena: personajes, entorno, acción. El resultado son vídeos que, en algunos casos, incluyen versiones generadas por IA de estrellas reconocibles.

Uno de los ejemplos que ha circulado en redes muestra a versiones digitales de Tom Cruise y Brad Pitt luchando en un escenario postapocalíptico. El vídeo fue compartido por el director irlandés Ruairí Robinson y generó un fuerte debate sobre los límites legales y éticos de estas tecnologías.

La MPA sostiene que el lanzamiento de un servicio sin "garantías significativas contra infracciones" vulnera la ley de copyright que protege a los creadores y sostiene millones de empleos en EEUU.

No es una cuestión menor: según datos de la propia industria, el sector audiovisual estadounidense emplea a más de 2,3 millones de personas y genera cientos de miles de millones de dólares en actividad económica anual.

"Probablemente se haya acabado para nosotros"

El malestar no se ha quedado en los despachos. También ha llegado a los guionistas. Rhett Rheese, autor de las películas de Deadpool, escribió en la red social X: "Lamento decirlo. Probablemente se haya acabado para nosotros".

Su comentario, en respuesta al vídeo generado con Seedance 2.0, refleja el temor creciente en parte de la industria: que la IA no solo complemente el trabajo creativo, sino que lo sustituya.

El sindicato de actores SAG-AFTRA también ha intervenido. En un comunicado, aseguró que "apoya a los estudios al condenar la flagrante infracción" posibilitada por esta herramienta. El texto denuncia específicamente el "uso no autorizado de las voces e imágenes" de sus miembros y advierte de que esto "socava la capacidad del talento humano para ganarse la vida".

No es la primera vez que la inteligencia artificial tensiona la relación entre tecnología y creación artística. En 2023, las huelgas de guionistas y actores en Estados Unidos ya incluyeron entre sus principales demandas la regulación del uso de IA en la escritura de guiones y la reproducción digital de intérpretes.

La respuesta de ByteDance

ByteDance ha defendido que respeta los derechos de propiedad intelectual. En un comunicado difundido el domingo, la empresa aseguró que ha escuchado las preocupaciones sobre Seedance 2.0 y que está tomando medidas para reforzar sus sistemas de seguridad con el objetivo de prevenir el uso no autorizado de propiedad intelectual e imagen.

La compañía no ha detallado qué mecanismos técnicos aplicará ni si la herramienta se expandirá fuera de China. Tampoco ha explicado qué bases de datos han servido para entrenar el modelo.

El conflicto anticipa un choque más amplio. A medida que los generadores de vídeo por IA ganan calidad y accesibilidad, la línea entre creación humana y simulación digital se vuelve más difusa. La pregunta ya no es solo tecnológica, sino legal y laboral: ¿quién controla la imagen, la voz y el trabajo creativo en la era de la inteligencia artificial?

Por ahora, Seedance 2.0 ha abierto una grieta entre Silicon Valley, Pekín y Hollywood. Y las próximas semanas pueden marcar el inicio de una batalla judicial y política.