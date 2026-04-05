Rafa de los Santos, director de la NFL en España: "Nuestra ambición va mucho más allá de albergar partidos"

Hasta hace bien poco eso de la NFL sonaba raro en España. Sí sonaba la Super Bowl, remotamente el español medio sabía que había un jugador muy bueno llamado Tom Brady y que había disputas en Estados Unidos por ver cuál era el verdadero fútbol —el de ellos o el europeo, que allí llaman soccer—.

Pero todo cambió en noviembre de 2025 con la celebración del primer partido de la historia de la NFL en España, concretamente en el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid. El encuentro reunió a 78.610 espectadores, de los cuales 42.000 eran turistas internacionales en Madrid.

Tal fue el éxito —se estima que el partido dejó en Madrid 70 millones de euros— que la NFL volverá al Bernabéu en 2026 y en 2027. La apuesta por la NFL en España es firme y a largo plazo: la liga norteamericana ha abierto oficinas en Madrid y tiene en Rafael de Los Santos su director.

De Los Santos atiende a El HuffPost vía correo electrónico para hablar del impacto de la liga en España y de cómo se ha visto en Estados Unidos que la competición se mude durante un jornada a Madrid.

El Santiago Bernabéu este domingo preparado para la NFL. Getty Images

- ¿Qué ha supuesto para la NFL jugar un partido en Madrid?

El partido de la NFL en Madrid 2025 marcó un hito importante para la liga y sus ambiciones de expansión global. También fue un momento clave para el deporte y para los aficionados de la NFL en España: ver cómo el mercado acogía un partido de temporada regular y hacía historia fue algo muy especial y un catalizador para el crecimiento del interés.

Estamos encantados de confirmar el regreso a Madrid y España para disputar partidos de temporada regular en un estadio como el Bernabéu, en un acuerdo multianual con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, comenzando por esta temporada 2026 de la NFL.

- ¿Cómo valoras la acogida que tuvo el partido en España?

El partido de la NFL en Madrid 2025 también fue un momento clave para el deporte y para los aficionados en España viendo cómo el mercado acogía un partido de temporada regular y hacía historia. Fue algo muy especial y un catalizador para el crecimiento del interés.

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid informaron de un impacto económico total de 70 millones de euros del partido de 2025, lo que refleja la magnitud y la expectación generada en torno al evento.

- ¿Cómo fue el proceso de selección de la sede? ¿Por qué el Bernabéu y por qué repetir?

El Bernabéu es un recinto icónico y de primer nivel mundial, y el Real Madrid es un socio global fuerte. El primer partido de temporada regular en Madrid fue un éxito significativo y estamos encantados de volver al Bernabéu, casa del Real Madrid, en un acuerdo multianual junto a nuestros socios la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

- ¿Esperas que la NFL se juegue en España durante muchos años?

Junto a nuestros socios —Real Madrid, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid— estamos comprometidos a disputar partidos de temporada regular en el Bernabéu, con un partido en 2026 y otro en 2027 ya confirmados.

Nuestra inversión a largo plazo va mucho más allá de los partidos. Hemos abierto una oficina de la NFL en Madrid, contratado un director y un equipo local para construir una presencia durante todo el año en España, lo que nos permite seguir conectando con los aficionados y desarrollar iniciativas como NFL Flag y la participación de los más jóvenes a nivel nacional.

España es un mercado estratégico para la NFL y estamos plenamente comprometidos con construir una presencia a largo plazo. Junto a nuestros socios ya hemos confirmado partidos en el Bernabéu en 2026 y 2027, y seguimos trabajando estrechamente con ellos para explorar cómo consolidar una presencia estable de partidos de la NFL en el mercado a lo largo del tiempo.

Pero nuestra ambición va mucho más allá de albergar partidos. Estamos invirtiendo en España a largo plazo con una oficina local en Madrid, un equipo dedicado sobre el terreno e iniciativas durante todo el año diseñadas para hacer crecer la base de aficionados y desarrollar el deporte en todos los niveles, desde programas de base como NFL Flag hasta iniciativas más amplias de interacción y cultura, con el objetivo de convertir España en un mercado clave para la NFL en Europa durante muchos años.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (i) y su esposa, Teresa Urquijo. (NFL). EFE/JuanJo Martín EFE

- ¿Está previsto trasladar el partido por otras ciudades del país?

Estamos comprometidos a disputar partidos de temporada regular en el Bernabéu mediante un acuerdo multianual con el Real Madrid CF, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, con un partido en 2026 y otro en 2027 ya confirmados, y sin planes inmediatos de celebrar partidos en otras ciudades de España.

La posibilidad de disputar partidos de temporada regular en otras ciudades y estadios de España en el futuro se evaluará con el tiempo. Lo positivo es que España cuenta con una gran infraestructura de estadios.

- ¿Te sorprendió la cantidad de aficionados de la NFL en España?

España tiene una rica cultura deportiva y una base de aficionados apasionada por muchos deportes, con unos 11 millones de fans de la NFL.

El primer partido en Madrid actuó como un catalizador tanto para los seguidores de la NFL como para nuevos aficionados, acelerando el interés y el entusiasmo por el deporte en todo el país.

- ¿Cómo se vio el partido en Estados Unidos?

El partido de la NFL en Madrid 2025 alcanzó una audiencia de 6,4 millones en EEUU, incluyendo audiencias locales en abierto en los mercados de Miami y Washington, situándose entre las cinco retransmisiones internacionales más vistas de la historia en NFL Network, con picos de audiencia que superaron los 8 millones en los minutos finales.

A nivel internacional, el partido se emitió en directo en más de 150 países y territorios, a través de más de 50 operadores. Nuestros equipos, Miami Dolphins y Washington Commanders, disfrutaron de la experiencia durante su estancia en Madrid y fue evidente que los aficionados que viajaron desde EEUU (el partido en el Bernabéu reunió a 78.610 espectadores, de los cuales 42.000 eran turistas internacionales en Madrid) vivieron una gran experiencia en la ciudad.

- En España se sintió como una mini Super Bowl.

Nuestro objetivo es crear una experiencia de "mini Super Bowl" en todos nuestros partidos internacionales. Los aficionados pueden esperar una serie de activaciones más allá del partido, incluyendo eventos para los aficionados por la ciudad en los días previos al partido. Activaciones durante el día del partido, incluyendo actuaciones en el descanso de artistas reconocidos a nivel global y merchandising oficial de la NFL.

- ¿Hay otros equipos que quieran venir a jugar a España?

Hay un entusiasmo por parte de equipos de la liga para jugar en España, como ocurre también hacia el resto de partidos internacionales. Los Atlanta Falcons son el primer equipo confirmado para disputar el 2026 NFL Madrid Game. Su rival se anunciará más adelante, esta primavera, cuando se publique el calendario completo de la NFL 2026.

- ¿Qué es lo que más os ha sorprendido de traer la NFL a España?

Nos ha sorprendido la gran respuesta positiva al primer partido en España y el claro interés de los aficionados por ver más partidos de temporada regular en los próximos años. No obstante, lo que más destacamos fue el descubrir una especie de 'comunidad oculta' de aficionados, esas personas que llevan años siguiendo la NFL, muchas veces desde casa, a altas horas de la noche. Verlos reunidos en el Bernabéu para compartir esa pasión fue algo muy especial. Para muchos, fue la primera vez viviendo la NFL en directo, y se podía sentir lo importante que fue ese momento.